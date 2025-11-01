Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.

• New! Обзор российского рынка Важность: высокая

Индекс МосБиржи завершает неделю вблизи годовых минимумов в небольшом минусе. Основной негатив отыгран, сезон отчетности поддерживает отдельные бумаги, но не индекс. Если геополитическая ситуация не ухудшится, вероятность уйти ниже 2500 с каждым днем будет сокращаться.

Золото продолжило коррекцию. Решение ФРС США по снижению ставок была отыграно ранее, а общение Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее снизило градус напряженности на мировых рынках.

• New! Дивиденды Важность: высокая

Топ-менеджмент лизинговой компании Европлан планирует рекомендовать совету директоров (СД) выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в сумме 7 млрд руб.

4,1 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

0,104087 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Мордовской энергосбытовой компании (Мордовэнергосбыт) в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

6,88 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Займера в качестве дивидендов за III квартал 2025 г.

104 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЦИАН в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г. — спецдивиденды.

0,08 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров СмартТехГрупп (СТГ, CarMoney) в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

• New! Отчетность Важность: высокая

На этой неделе финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 г. опубликовали: ДОМ.РФ, Лента, ЭЛ5-Энерго, Норникель, РусГидро, Аэрофлот, Интер РАО, Фикс Прайс, «Мать и дитя», Займер, Газпром, Яндекс, Сбербанк, ИКС 5.

Операционные результаты за аналогичные периоды представили: Делимобиль, Юнипро, Henderson.

• New! США вывели из-под санкций немецкие активы Роснефти Важность: высокая

США подтвердили «полное отделение» немецких активов Роснефти от российской материнской компании.

Вашингтон предоставил письменные гарантии того, что немецкие активы Роснефти не подпадают под новые санкции США, поскольку не находятся под контролем России.

• New! Акционеры Мечела проголосуют по крупной сделке Важность: высокая

Мечел 24 декабря проведет общее собрание акционеров, на котором пройдет голосование по крупной сделке.

Несогласные со сделкой акционеры вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Подробности по ссылке.

• New! ЛУКОЙЛ получил предложение от Gunvor о приобретении зарубежных активов Важность: высокая

ЛУКОЙЛ получил от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International — 100-процентного дочернего общества ЛУКОЙЛа. Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ЛУКОЙЛ со своей стороны акцептовал предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

• New! Мосбиржа добавит более 1200 новых выпусков облигаций на рынок 14 ноября Важность: средняя

С 14 ноября 2025 г. на вечерней торговой сессии фондового рынка Московской биржи инвесторы смогут совершать сделки еще с 1268 выпусками корпоративных облигаций.

Наряду с облигациями, участники торгов и их клиенты могут совершать на вечерних торгах операции с акциями и паями фондов.

• New! Начались торги акциями GloraХ на Мосбирже Важность: средняя

Акции GloraХ в первый день торгов после IPO продемонстрировали снижение. Бумага торгуется под тикером GLRX.

IPO ПАО «Глоракс» прошло по цене 64 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании около 18,1 млрд руб. с учетом дополнительной эмиссии акций. Компания привлекла 2,1 млрд руб.

• New! М.Видео планирует завершить процесс допэмиссии до конца года Важность: средняя

Члены совета директоров М.Видео на заседании утвердили проспект эмиссии по открытой подписке, завершить ключевые этапы размещения планируется до конца 2025 г.

Максимальный объем размещения составит 1,5 млрд обыкновенных акций. Фактический размер выпуска будет определен рынком в зависимости от цены и спроса.

• New! Мосбиржа переводит бумаги Ozon в первый уровень листинга Важность: средняя

Московская биржа приняла решение с 1 ноября перевести акции МКПАО «Озон» в первый уровень листинга.

Торги расписками Ozon на Мосбирже были остановлены в конце сентября в связи с их конвертацией в акции МКПАО «Озон».

Компания ожидает, что торги акциями начнутся 11 ноября.

• New! Мосбиржа начала расчет индекса эфириума Важность: средняя

27 октября Московская биржа начала расчет и публикацию индекса эфириума, он отражает динамику соответствующей цифровой валюты.

Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок.

• New! ЦБ опубликовал Основные направления денежно-кредитной политики на 2026–2028 Важность: высокая

Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 гг. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации ДКП, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года.

• New! Индекс PMI в промышленности РФ в октябре снизился Важность: высокая

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности РФ в октябре 2025 г. упал до 48 пунктов против 48,2 пункта в предыдущем месяце, говорится в исследовании S&P Global.

Поясняется, что данное снижение индекса говорит о резком ухудшении состояния сектора. В частности, этому способствовало резкое сокращение продаж в октябре.

• New! Минэкономразвития оценило рост ВВП в сентябре Важность: высокая

Минэкономразвития оценивает рост российской экономики в сентябре в 0,9% в годовом выражении после повышения на 0,4% в августе и июле.

В III квартале рост ВВП замедлился до 0,6% год к году с 1,1% в II квартале и 1,4% в I квартале.

• New! Инфляция в России перешла к замедлению Важность: высокая

В России с 21 по 27 октября рост потребительских цен замедлился до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 27 октября уменьшилась до 8,09% с отметки 8,19%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 27 октября потребительские цены выросли на 5,11%, с начала месяца — на 0,79%.

• New! Стратегия по облигациям на IV квартал 2025: как получить доход до 37% за год Важность: высокая

Аналитики БКС представили Стратегию по облигациям на IV квартал 2025 г. Как получить лучшую доходность на долговом рынке в период все еще высоких ставок, предлагаем узнать здесь.

• New! Газпром запланировал инвестпрограмму в 1,1 трлн рублей на 2026 Важность: средняя

Правление ПАО «Газпром» предлагает определить размер инвестиционной программы по головной компании на 2026 г. в размере 1,1 трлн руб.

Среди приоритетных проектов — дальнейшее развитие центров газодобычи на востоке РФ и полуострове Ямал, газификация регионов, расширение мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса Газпрома.

• New! Софтлайн продлил обратный выкуп акций еще на 12 месяцев Важность: средняя

Софтлайн объявил о продлении обратного выкупа своих акций еще на 12 месяцев.

Поясняется, что такое решение связано с уверенностью менеджмента компании в «рыночной недооцененности ПАО "Софтлайн"», а также с убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе.

