Минэкономразвития оценило рост ВВП в сентябре в 0,9%

Минэкономразвития оценивает рост российской экономики в сентябре в 0,9% в годовом выражении после повышения на 0,4% в августе и в июле, пишет Интерфакс со ссылкой на доклад ведомства.

В III квартале рост ВВП замедлился до 0,6% год к году с 1,1% во II квартале и 1,4% в I квартале, уточняется в тексте.

При этом за первые девять месяцев года ВВП, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1% в годовом выражении.

В прошлом месяце ведомство понизило прогноз роста российской экономики на 2025 г. до 1% с 2,5% в апрельской версии, а на 2026 г. — до 1,3% с 2,4%.

БКС Мир инвестиций