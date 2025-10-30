Акционеры Мечела проголосуют по крупной сделке

Мечел проведет общее собрание акционеров 24 декабря, на котором пройдет голосование по крупной сделке, говорится в сообщении компании. Дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: 21 декабря 2025 г.

Несогласные со сделкой акционеры вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Сведения о цене выкупа акций ПАО «Мечел»:

- 82,03 руб. за 1 обыкновенную акцию - 79,25 руб. за 1 привилегированную акцию.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, — 31 октября 2025 г. По Т+1 — 30 октября.

Общая сумма средств, которые Мечел направит на выкуп акций не может превышать 10% от стоимости его чистых активов.

«В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ПАО “Мечел” с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям», — пишет компания.

Если на момент принятия решения стоимость чистых активов будет отрицательной, то выкуп акций производиться не будет.

На этом фоне котировки обыкновенных акций подскочили в моменте к 75 руб., однако быстро вернулись к 67,5 руб.

БКС Мир инвестиций