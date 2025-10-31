Начались торги акциями Glorax на Мосбирже

Акции Glorax в первый день торгов после IPO демонстрируют умеренное снижение. Бумага торгуется под тикером GLRX.

Котировки с открытия пошли вниз и спустя 15 минут опустились к 62,7 руб., что на 2% меньше цены размещения.

IPO ПАО «Глоракс» прошло по цене 64 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании около 18,1 млрд руб. с учетом дополнительной эмиссии акций. Компания привлекла 2,1 млрд руб.

Акции компании включены во второй котировальный список на Московской Бирже.

По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 11,6%. Уточняется, что IPO состояло исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках допэмиссии (cash-in). Привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки, реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, а также другие общекорпоративные цели.

