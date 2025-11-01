Индекс PMI в промышленности РФ в октябре снизился до 48 пунктов

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности РФ в октябре 2025 г. упал до 48 пунктов против 48,2 пункта в предыдущем месяце, говорится в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже — на замедление.

«Спад оказался самым быстрым за три месяца на фоне устойчивого сокращения объемов производства и новых заказов. Компании по-прежнему находились в режиме сокращения расходов, поскольку занятость и закупки сырья снова снизились, при этом компании сокращали запасы в целях снижения затрат», — сообщается в тексте.

Поясняется, что данное снижение индекса говорит о резком ухудшении состояния сектора. В частности, этому способствовало резкое сокращение продаж в октябре.

