Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.

Здесь два блока:

• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.

• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.

Для каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.

• New! Обзор российского рынка Важность: высокая

Индекс МосБиржи за неделю потерял почти 7% — уходящая пятидневка стала худшей для бенчмарка с марта 2025 г. В начале недели рынок снижался на фоне обостряющейся геополитики и жесткой ДКП Банка России. В середине — появилась надежда на рост после того, как президент США Дональд Трамп объявил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Однако уже в четверг обстоятельства изменились: встреча была отменена, введены новые санкции, в том числе против Роснефти и ЛУКОЙЛа. Снижение ставки на 50 б.п. тоже не принесло радости инвесторам, а прогнозы от регулятора на будущий год, скорее, расстроили.

Золото скорректировалось на 6%, рынок драгоценных металлов был явно перегрет. Теперь же ситуация выровнялась.

Почти на 8% подорожала нефть марки Brent на фоне новых санкций в отношении нефтегазового сектора России.

• New! Дивиденды Важность: высокая

Акционеры ОГК-2 на общем собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,059816701 руб. на одну акцию.

Совет директоров Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за III квартал 2025 г.

• New! Отчетность Важность: высокая

На этой неделе финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев представили: ВТБ, ММК, Северсталь.

Операционные результаты опубликовали: Селигдар, ГМК Норильский никель, Т-Технологии, Эталон, Европлан.

• New! ВУШ сообщил о начале закрытого периода на совершение операций с ценными бумагами Важность: высокая

ВУШ сообщил, что с 25 октября начинает действовать закрытый период на совершение любых операций с ценными бумагами группы, а также с производными финансовыми инструментами на них. Он продлится до 27 ноября.

Кроме того, ВУШ рекомендует отозвать уже существующие заявки на совершение операций с ценными бумагами компании в срок до 24 октября включительно.

• New! Торги акциями Ozon на Мосбирже могут начаться 11 ноября Важность: высокая

Ozon ожидает, что торги обыкновенными акциями МКПАО «Озон» на Мосбирже начнутся 11 ноября 2025 г.

Московская биржа заранее проинформирует инвесторов о точной дате торгов.

• New! Эталон планирует провести SPO в ноябре Важность: средняя

Эталон планирует провести SPO в ноябре текущего года. Привлеченные в ходе SPO cредства планируется направить на финансирование приобретения АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК Система.

• New! ЦИАН запустил процедуру автоматической конвертации расписок Важность: средняя

Дочерняя компания группы ЦИАН — МКАО «ЦН» — запустила процедуру автоматической конвертации расписок CIAN PLC.

Эта процедура затронет расписки CIAN PLC, которые учитываются в российских депозитариях: каждая такая бумага будет конвертирована в одну обыкновенную акцию МКАО «ЦН».

Также Совет директоров ЦИАН 27 октября рассмотрит выплату специальных дивидендов после завершения редомициляции в Россию.

• New! Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% Важность: высокая

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 г. принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 г. и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

• New! Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти Важность: высокая

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций.

Санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефть и ЛУКОЙЛ.

Под новые санкции также попали дочерние компании ЛУКОЙЛа и Роснефти. Всего в списке OFAC 34 таких предприятия.

• New! Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций Важность: высокая

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота». Помимо этого, расширен запрет на работу с российскими платежными системами и банками из Белоруссии и Казахстана.

• New! Госкомпании КНР приостановили закупки нефти из РФ Важность: высокая

Государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки нефти из России после того, как накануне США ввели новые санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа.

В частности, от заключения сделок на поставки морем, по крайней мере в краткосрочной перспективе, решили воздержаться PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

• New! Совет ЕС утвердил запрет закупки российского газа с 1 января 2028 Важность: высокая

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 г.

В документе отмечается, что заключение новых контрактов будет запрещено уже с 1 января 2026 г.

• New! Власти согласились отложить отмену льготы по НДС на российское ПО Важность: высокая

Правительство РФ сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского программного обеспечения (ПО).

Соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс.

• New! Инфляция в России продолжает ускоряться Важность: высокая

В России с 14 по 20 октября рост потребительских цен ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий недельный период.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 20 октября увеличилась до 8,19% с отметки 8,16%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 20 октября потребительские цены выросли на 4,95%, с начала месяца — на 0,63%.

• New! Инфляционные ожидания в октябре остались на уровне 12,6% Важность: высокая

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре остались на уровне сентября — 12,6%, следует из опроса инФОМ, который проводится по заказу Банка России.

В прошлом месяце показатель опустился ниже 13% впервые с апреля текущего года.

Наблюдаемая инфляция снизилась до 14,1% с 14,7% в сентябре.

• New! Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции пяти глобальных фондов Важность: средняя

28 октября на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины.

Расчетные фьючерсные контракты ориентированы на широкий круг инвесторов, не предполагают владения базовыми активами и, как следствие, не несут инфраструктурных рисков.

