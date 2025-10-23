Власти согласились отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Правительство РФ сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского программного обеспечения (ПО), передает Интерфакс заявление вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс.

«По итогам проведенных обсуждений (консультаций) с Минфином России, депутатами Госдумы и сенаторами правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике», — заявил Григоренко.

Во вторник, 21 октября, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин России рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО).

Ранее крупнейшие российские ИТ-ассоциации — Руссофт, АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и «МИТ — Мы ИТ» — направили письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых просят сохранить льготу по НДС.

Представители отрасли назвали отмену льготы «крайне болезненной мерой». По их расчетам, это может повлечь потерю выручки российских ИТ-компаний в 2026 г. на более чем 100 млрд руб. и падение темпов развития отрасли с существующих 20–25% до 3–5%.

Акции ИТ-сектора — Группы Астра, Позитива, Диасофта и Софтлайна — позитивно отреагировали на намерения правительства отложить отмену льготы по НДС на отечественное ПО.

БКС Мир инвестиций