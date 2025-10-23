ММК отчитался за III квартал — ожидаемо слабо

ММК представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 г.

Финансовые показатели за III квартал 2025 по сравнению с II кварталом 2025

• Выручка составила 150 585 млн руб., сократившись на 2,9% в связи со снижением объемов и изменением структуры продаж.

• Показатель EBITDA составил 19 422 млн руб., сократившись на 11,8%. Показатель рентабельности по EBITDA — 12,9%.

• Чистая прибыль составила 5 055 млн руб., увеличившись на 104,2% в связи с изменением курсовых разниц.

• Свободный денежный поток за III квартал 2025 г. составил 2 065 млн руб., в основном в связи со снижением оборотного капитала.

Свободный денежный поток за 9 месяцев 2025 г. составил -2 642 млн руб., отражая снижение EBITDA.

Операционные результаты за III квартал 2025 по сравнению с II кварталом 2025

• Выплавка чугуна сократилась на 14,9% и составила 2 021 тыс. т в связи ремонтами в доменном переделе.

• Производство стали снизилось на 7,5%, до 2 423 тыс. т, в связи с замедлением деловой активности на российском рынке.

• Продажи металлопродукции группы остались практически на уровне прошлого квартала и составили 2 475 тыс. т, что обусловлено снижением остатков металлопродукции на складах. Продажи премиальной продукции составили 967 тыс. т, сократившись на 2,5% в основном из-за коррекции продаж толстого листа стана 5000 на фоне снижения спроса со стороны трубной промышленности. Доля премиальной продукции в портфеле продаж составила 39,1%.

• Объем производства угольного концентрата составил 604 тыс. т, сократившись на 20,8% в связи со снижением потребности ПАО «ММК» в угольном концентрате.

Взгляд БКС. Компания отчиталась на уровне наших ожиданий, оцениваем ее как нейтральную. В целом вышли ожидаемо слабые результаты. Несмотря на положительный денежный поток, не ждем дивидендов за III квартал. Считаем, что отрасль начнет восстанавливаться только с I полугодия 2026 г., что позволит компании постепенно улучшить финансовые и операционные результаты.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на акции ММК. На данный момент мультипликатор Р/Е торгуется выше 20х против исторических 6,6х — по причине крепкого рубля и низких цен на прокат на фоне слабого спроса как в целом по году, так и по окончании строительного сезона.

Ожидаем, что ослабление рубля к концу года будет ограниченным (наш прогноз: 89 за доллар США), как и снижение ключевой ставки (16% против текущих 17%). Соответственно, отрасль начнет восстанавливаться в спросе и ценах лишь с I полугодия и нормализация P/E к среднеисторическим уровням займет несколько кварталов.

