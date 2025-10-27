Прогнозы и комментарии. Акции, облигации и валюты после ставки ЦБ

Главное

• Индекс МосБиржи потерял процент и ушел ниже трехлетнего аптренда. Снижение ставки ЦБ не помогло — сигнал умеренно жесткий. Геополитика острая. Куда рынок теперь?

• Бумаги в фокусе: лучший результат за неделю — Группа Астра, худший — ЛУКОЙЛ и Аэрофлот.

• ОФЗ подросли — секвестр ставки приводит к падению доходностей и росту цен облигаций. Переоценка долгового рынка продолжится, но не так быстро из-за изменения прогноза ЦБ.

• Рубль на новую ставку отреагировал позитивно, курсы инвалют упали на 2% — замедление цикла денежно-кредитной политики априори за нацвалюту. Какие перспективы курсов?

• На внешнем контуре: индексы США в пятницу прибавили по 1% и вновь на исторических максимумах, утренние фьючерсы понедельника продолжают подъем. Азиатские бенчмарки активно повышаются, европейский старт пройдет вверх. Завтра начинается двухдневное заседание ФРС — на мировых рынках скоро станет волатильно.

• На сырьевом рынке: нефть Brent держится за $66 — на 10% выше, чем в прошлый понедельник; золото дешевле $4100 — на 7% ниже недавнего исторического топа; волатильный газ NG в отскоке, и спекулятивный подхват из-под $3,3 оказался верным — уже $3,36, +2%.

Индекс МосБиржи ниже тренда — волатильная неделя завершилась над 2540 п., но под трехлетним восходящим трендом. Удержать динамические 2580 п. так и не удалось. За неделю бенчмарк снизился на 7%, завышенные ожидания обернулись разочарованием — саммит президентов РФ и США в Будапеште перенесен, введены американские санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти, принят 19-й пакет санкций ЕС, а позитив от снижения ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. перечеркнут прогнозом регулятора на 2026 г.

На декабрьском заседании ЦБ может снизить ставку еще на 50 б.п., и по итогам года стоимость фондирования будет 16%. Диапазон ставки на 2026 г. — 13–15%, а ранее было 12–13%, в пятницу это и испугало биржевиков.

Фактор геополитики остается основным драйвером рынка. Другие факторы — цикл ЦБ, фискальная политика, волатильность сырьевого рынка и стойкость рубля — следствие многолетней эскалации. Без видимого прогресса на внешнем контуре риск-премия в российских активах останется высокой, а отскоки индекса акций пока носят скоротечный характер.

Техническая картина тревожная. Закрытие недели слабое. Потерянный трехлетний аптренд становится значимым сопротивлением — область 2580 п. Ближайшая поддержка в индексе — 2520 п. Еще ниже — круглые 2500 п. Несмотря на накопленную перепроданность, устойчивого паттерна на разворот пока не сформировано. Долгосрочный фундаментальный таргет в 3300 п. от текущих предполагает +30%, и на него могут ориентироваться инвесторы, способные игнорировать локальную волатильность и располагающие временем.

ОФЗ на снижение ставки отреагировали закономерно — доходности упали, цены бумаг подросли. Индекс гособлигаций RGBI в моменте подскакивал к 115 п., закрытие бенчмарка в +0,3%. На фоне ухудшения прогноза по ставке на будущий год скорость переоценки бумаг снизится, но годовая доходность с учетом роста тела инструментов может обогнать ставки во вкладах. Интересные государственные и корпоративные выпуски — здесь.

Рубль сильно укрепился — замедление секвестра ставки и повышение средних оценок стоимости фондирования на 2026 г. привели к провалу курсов инвалют. Биржевой юань просел более чем на 2%, пара CNY/RUB упала к 11,14. Внебиржевые доллар и евро от ЦБ снизились всего на 0,3%, под 81 и к 94 соответственно, но это техническое отставание на фоне метода расчета курсов — сегодня внебиржевые курсы «на завтра» наверняка догонят сильно упавшие биржевой юань и фьючерсы на доллар и евро. Покупки доллара и юаня от круглых 80 и 11 соответственно по-прежнему выглядят интересно под перспективу сокращения экспорта, и к концу года доллар может быть уже выше 85, а потом и ближе к 90, среднесрочно евро видится по 100, а юань — опять на 12.

Бумаги в фокусе

• Группа Астра (+1,8% за неделю). Единственные акции из состава бенчмарка, закрывшие торговую неделю в плюсе. Причина устойчивости — власти решили отложить отмену льготы по НДС на российское ПО. Курс на пятничном закрытии — выше 302 руб. Поддержка на круглых 300 руб., сопротивление по локальному недельному пику — 314 руб. Акции не обладают высокой ликвидностью, а поэтому более волатильные. Динамическое сопротивление на ноябрь — 330 руб., это ориентир вверх, если обстановка на широком рынке улучшится. Долгосрочно — по 470 руб.

• ЛУКОЙЛ (-12% за неделю). В аутсайдерах на фоне санкций США и последовавшего переноса вопроса дивидендов. Полагаем, что это технический момент, и вскоре корпорация назначит новую дату с той же повесткой. На распродаже курс обновил минимумы июля 2025 г. и опускался на уровни июля аж 2023 г., было 5607 руб. В моменте перелили — эффект волатильности. Ближайшей целью восстановления будет 5800 руб. Долгосрочная оценка на 45% выше текущих.

• Аэрофлот (-11% за неделю). Очень высокая чувствительность курса к фактору геополитики — надежды на быстрое урегулирование конфликта повышали оценки восстановления трансатлантических перелетов, а ухудшение сентимента привело к крутому пике. Бумаги исторически очень волатильные. Акции вернулись к 51 руб., психологическая поддержка — 50 руб. Если обстановка на внешнем контуре вдруг улучшится, то они одними из первых пойдут на взлет, и активные трейдеры вряд ли будут смотреть на низкий фундаментальный апсайд в 55 руб. — в этих инструментах важен момент и импульс.

