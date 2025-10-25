Ставка 16,5! Что будет с акциями? Санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти!

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором БКС доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать.

Смотреть нас в ВК

В этом выпуске:

• США вводят санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Как это повлияет на компании и что делать с акциями? А ЦБ снизил ставку до 16,5%. Что будет дальше со ставкой в этом и в следующем году? Какие инструменты выбирать?

• Также в выпуске обсуждаем, кто заплатит дивиденды, а кто нет. Какие IPO и SPO пройдут на Мосбирже. И почему обвалилось золото.

• Рассказываем, когда ждать ослабления рубля, почему курс юаня копирует индекс Мосбиржи, а еще что делать с акциями Novabev и Х5.

• Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

