Заседание ФРС. Что скажет регулятор и как это повлияет на рынки

Готовимся к заседанию ФРС. Американский регулятор вынесет вердикт в среду, 29 октября. Возможна волатильность на зарубежных торговых площадках.
В этот день в 21:00 МСК будут опубликованы новые параметры кредитно-денежной политики. Внимания заслуживает стейтмент (пояснительная записка).
Прогноз по макроэкономическим показателям и ключевой ставке представлен не будет. Ждем его в декабре. Начиная с 21:30 МСК стартует пресс-конференция Джерома Пауэлла.
С вероятностью близкой к 100% ключевая ставка будет снижена стандартным шагом в 0,25 процентных пункта (п.п.) и составит 3,75–4%.
Долгосрочные цели ФРС — максимальная занятость и инфляция на уровне 2%. Факторы, которые учитывает регулятор: условия на рынке труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания, ситуация на финансовых рынках, события за пределами Штатов.
В сентябре ФРС сообщила про повышенную неопределенность, связанную с экономическим прогнозом. Решение о снижении ставки в тот раз было принято 11 голосующими членами ФРС из 12. Стивен Миран предложил сократить ее сразу на 0,5 п.п.
В ближайшие дни возможны сильные движения на финансовых рынках. Могут сформироваться новые среднесрочные тенденции. Стоит обратить внимание на зарубежные индексы и валюту, в том числе евро и рубль против доллара. Операции с такими инструментами возможны посредством фьючерсов, торгуемых на Мосбирже.
Судя по всему, ФРС снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. и продолжит программу сокращения активов на балансе (QT). По словам Джерома Пауэлла, ее завершение может быть не за горами. Стоит отследить стейтмент и комментарии главы ФРС. Согласно оценке сегмента деривативов, до конца года ставка может быть снижена на 0,5 п.п. Это предполагает еще -0,25 п.п. в декабре.
Индекс S&P 500 находится в районе исторического максимума. Возможна коррекция. Закрепление S&P 500 под 6500 п. может открыть индексу дорогу вниз. В случае реализации такого сценария первой целью будут 6310 п. (котировка на пятницу, 24 октября — 6797 п.).
