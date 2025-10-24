Заседание ФРС. Что скажет регулятор и как это повлияет на рынки

Готовимся к заседанию ФРС. Американский регулятор вынесет вердикт в среду, 29 октября. Возможна волатильность на зарубежных торговых площадках.

В этот день в 21:00 МСК будут опубликованы новые параметры кредитно-денежной политики. Внимания заслуживает стейтмент (пояснительная записка).

Прогноз по макроэкономическим показателям и ключевой ставке представлен не будет. Ждем его в декабре. Начиная с 21:30 МСК стартует пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Главное

С вероятностью близкой к 100% ключевая ставка будет снижена стандартным шагом в 0,25 процентных пункта (п.п.) и составит 3,75–4%.

Долгосрочные цели ФРС — максимальная занятость и инфляция на уровне 2%. Факторы, которые учитывает регулятор: условия на рынке труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания, ситуация на финансовых рынках, события за пределами Штатов.

В сентябре ФРС сообщила про повышенную неопределенность, связанную с экономическим прогнозом. Решение о снижении ставки в тот раз было принято 11 голосующими членами ФРС из 12. Стивен Миран предложил сократить ее сразу на 0,5 п.п.

Пояснительная записка — экономика

Общая ситуация. По мнению ФРС, в I полугодии рост экономической активности ослаб. Согласно оценке сервиса ФРБ Атланты GDPNow, в III квартале ВВП мог увеличиться на 3,9% квартал к кварталу (кв/кв). Деловая активность при этом находится в пограничном состоянии. Индекс ISM в промышленности в сентябре увеличился с 48,7 до 49,1 п., в сфере услуг — уменьшился с 52 до 50 п.

Рынок труда. Ранее Джером Пауэлл предлагал ориентироваться на уровень безработицы. По мнению Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), понижательные риски для занятости возросли. В августе Nonfarm Payrolls прибавили лишь 22 тыс. Слабость на рынке труда, согласно этому показателю, наблюдается с мая. Данные за сентябрь задержаны из-за шатдауна, наступившего с 1 октября.

Инфляция. Ушла намного выше целевого ориентира 2%. В сентябре рост индекса потребительских цен усилился с 2,9% до 3% в годовом исчислении. Это довольно высокий уровень. Базовый CPI (без учета цен на еду и энергоносители) продемонстрировал динамику, аналогичную стандартному показателю. Согласно данным сегмента гособлигаций США, инфляционные ожидания на 5 лет равны умеренным 2,2% годовых.

Пояснительная записка — риски

Финансовые условия. По сравнению с сентябрем они немного улучшились. Это хорошо видно по доходности 10-летних Treasuries, которая успела снизиться с 4,2% до 4%. Чем ниже условно безрисковые ставки, тем выше справедливая стоимость акций. Это один из постулатов фундаментального анализа. Смягчение финансовых условий предполагает ослабление рисков для экономики. Именно так и произошло с начала года.

Внешняя торговля. Тут ситуация частично прояснилась, а риски снизились. Дональд Трамп подписал указ о введении с 7 августа пошлин на товары из 69 стран. Ставка пошлин составляет от 10% до 41%. Под вопросом КНР — речь может идти о дополнительных 100% на импорт китайских товаров.

Валютный рынок. С начала года индекс доллара (DXY) в минусе на 9%. Формально, это фактор по пользу усиления инфляции. Пока признаков разворота американской валюты наверх не наблюдается. С точки зрения исторических данных ситуация не выглядит экстремальной. Заметное ослабление доллара позитивно для экспортеров, но негативно для внутреннего спроса (потребителей).

Что ждать инвесторам

В ближайшие дни возможны сильные движения на финансовых рынках. Могут сформироваться новые среднесрочные тенденции. Стоит обратить внимание на зарубежные индексы и валюту, в том числе евро и рубль против доллара. Операции с такими инструментами возможны посредством фьючерсов, торгуемых на Мосбирже.

Судя по всему, ФРС снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. и продолжит программу сокращения активов на балансе (QT). По словам Джерома Пауэлла, ее завершение может быть не за горами. Стоит отследить стейтмент и комментарии главы ФРС. Согласно оценке сегмента деривативов, до конца года ставка может быть снижена на 0,5 п.п. Это предполагает еще -0,25 п.п. в декабре.

Индекс S&P 500 находится в районе исторического максимума. Возможна коррекция. Закрепление S&P 500 под 6500 п. может открыть индексу дорогу вниз. В случае реализации такого сценария первой целью будут 6310 п. (котировка на пятницу, 24 октября — 6797 п.).

