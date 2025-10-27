Ожидаемые события на 27 октября 2025

Финансовые результаты за 9 месяцев 2025 г. опубликуют:
Заседание совета директоров проведут:
Банк России опубликует:
Мосбиржа начнет рассчитывать и публиковать новый криптовалютный индекс — индекс МосБиржи Эфириума. Индекс на Ethereum будет рассчитываться один раз в день в 12:30 МСК на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.
Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября–1 ноября).
Саммит АСЕАН (27–28 октября).
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
АЛРОСА планирует новый проект по добыче золота — Ведомости
Полная либерализация цен дальневосточных ГЭС не планируется с 2026 г. — Коммерсантъ
Газпром в суде РФ требует с Linde возмещения вреда на 220 млн евро — Интерфакс
Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами в случае фиксации цен — Известия
Цивилев: Россия готова предложить Индии расширение поставок СПГ— ТАСС
