Российский рынок

Ожидаемые события на 27 октября 2025

Ключевые моменты
  • Рекомендация по дивидендам ЦИАН
  • Отчеты: Южуралзолото, X5
  • Обзоры Банка России
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Финансовые результаты за 9 месяцев 2025 г. опубликуют:

  • Южуралзолото (РСБУ)
  • X5 (МСФО)

Заседание совета директоров проведут:

  • Газпром (в повестке вопрос изменения инвестпрограммы на 2025 г.)
  • ЦИАН (в повестке вопрос дивидендов)

Банк России опубликует:

  • Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов
  • обзор «Кредит экономике и денежная масса»
  • Информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.

Мосбиржа начнет рассчитывать и публиковать новый криптовалютный индекс — индекс МосБиржи Эфириума. Индекс на Ethereum будет рассчитываться один раз в день в 12:30 МСК на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.

В мире

Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября–1 ноября).

Саммит АСЕАН (27–28 октября).

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

О чем пишут СМИ

АЛРОСА планирует новый проект по добыче золота — Ведомости

Полная либерализация цен дальневосточных ГЭС не планируется с 2026 г. — Коммерсантъ

Газпром в суде РФ требует с Linde возмещения вреда на 220 млн евро — Интерфакс

Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами в случае фиксации цен — Известия

Цивилев: Россия готова предложить Индии расширение поставок СПГ— ТАСС

