Там экстремально волатильно — 3 турбулентные акции

Рынок сильно изменчив — Индекс МосБиржи кидает из эйфории в панику. Как чувствуют себя самые волатильные акции?

От эйфории до паники

На прошлой неделе Индекс МосБиржи резко взлетел на фоне телефонных переговоров президентов РФ и США и договоренностей о встрече в Будапеште. Со дна в бенчмарке было до +10% и выше 2760 п., а самые волатильные акции, обладающие высокой чувствительностью к фактору геополитики, демонстрировали двузначную доходность.

Вчера все опять изменилось. В СМИ стала муссироваться тема отмены переговоров — индекс молниеносно рухнул на 5%, в моменте было ниже 2610 п. Волатильные акции закономерно рванули вниз на опережение. Трейдеры кинулись продавать бумаги на фоне нереализованных надежд. Последовавшие комментарии от официальных лиц частично нивелировали преждевременную информацию из СМИ. Рынок пробует отскочить, но неопределенность остается.

Оценим динамику самых турбулентных акций, определим поддержки и сопротивления. Если ситуация на внешнем контуре вновь улучшится, они опять взлетят первыми. Бумаги в фокусе — СПБ Биржа, ПИК. Аэрофлот.

СПБ Биржа

Максимально волатильные акции на рынке на фоне очень высокой чувствительности курса к фактору изменчивой геополитики. На днях было ралли с 200 руб. и выше 260 руб., или на +30%, а вчера уже обвал на 30 рублей, или более -12%. Акции скорее подходят активным трейдерам с высокой толерантностью к риску, быстрой реакцией и жестким риск-менеджментом.

Из-под вчерашних 225 руб. сегодня идет отскок, и вновь сильнее, чем в индексе — 240 руб. Спекулянтам задерживаться в бумагах надолго опасно, фиксация может быть без предупреждения. Если внешний фон улучшится, бумаги опять окажутся первыми на подъеме.

ПИК

Типично очень волатильно и быстрее бенчмарка. А еще накладывается корпоративный негатив — отмена дивполитики и консолидация акций 100 к 1. На подъеме широкого рынка в бумагах был быстрый заброс к сопротивлению 430 руб., или +19% со дна, а потом резкое падение под 390 руб., или в моменте на -9%.

Техническое восстановление после обвала пока ограничено областью локального сопротивления 400–410 руб. Без потепления общего сентимента и при таких высоких ставках отскоки носят чисто спекулятивный характер.

Аэрофлот

Острая реакция на обострение геополитической ситуации — акции перевозчика под влиянием ограничений на перелеты. При эскалации надежды на возобновление трафика снижаются, а курс быстро падает.

На недавнем отскоке из-под 50 руб. в моменте было выше 58 руб., или +17%, а вчера курс спикировал под 54 руб., или на -7%. Сегодня попытка вернуться выше важных 55 руб. Дальнейшая динамика будет завязана на сигналах с внешнего контура и прогрессе в переговорах.

