Взгляд экономиста. Соломоново решение, ждем еще минус 0,5 п.п. в декабре

🎯В условиях неоднозначной экономической ситуации Банк России принял оптимальное решение, снизив ключевую ставку на 50 б.п. до 16,5%. Наибольшее значение имеет обновление среднесрочного прогноза, который теперь отражает более высокую инфляцию и более скромный рост экономики. Тон пресс-релиза оцениваем как нейтральный. Ожидаем, что цикл снижения ставки продолжится в декабре с тем же шагом.
• Решение Банка России соответствует ожиданиям рынка.
• ЦБ ужесточил сигнал на следующий год по ставке в рамках наших ожиданий.
• Наш прогноз на 2026 г. соответствует середине интервалов обновленного среднесрочного прогноза ЦБ.
• Ожидаем снижение ставки в декабре на 0,5 п.п. до 16%.
% ⬇️ЦБ на заседании 24 октября снизил ставку на 50 б.п., до 16,5%. Мы ожидали сохранение ставки и ее снижение на 1 п.п. в декабре, до 16% к концу года. Однако считаем уменьшение шага по ставке наилучшим решением в текущей неоднозначной ситуации.
🆕Прогноз инфляции на 2026 г. повышен вместе с прогнозным интервалом ключевой ставки. Ожидаемые темпы роста экономики на этот и следующий годы снижены. Совокупно изменения в прогнозе укладываются в наши ожидания. Базовый прогноз БКС на следующий год соответствует середине прогнозных интервалов Банка России по ключевой ставке, инфляции и росту экономики: мы закладываем ставку в среднем на уровне 14%, инфляцию — около 4,5% на конец 2026 г., рост экономики — 1%.
↙ ↗Банк России отмечает разнонаправленность тенденций в экономике. Проинфляционные риски остаются существенными и не снижаются. Инфляционный разрыв постепенно сокращается, но заработные платы все еще заметно превышают темпы роста производительности. Денежно-кредитные условия остаются жесткими.
Считаем, что Банк России продолжит цикл снижения ставки в декабре с сохранением текущего шага 0,5 п.п. — до 16%. Тем не менее стоит помнить, что пресс-релиз актуален лишь на момент его публикации. При изменении трендов ЦБ может как ускорить, так и замедлить скорость снижения ставки.
БКС Мир инвестиций
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Настоящий материал создан и распространяется ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001, лицензия на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000 от 10.01.2001 и лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397-000100 от 23.07.2009, выданы ФСФР России). С информацией о Компании и услугах, декларацией о рисках, информационными документами по финансовым инструментам и связанным с ними рисках, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу) рекомендуем ознакомиться по ссылке: https://bcs.ru/regulatory. Услуги брокера не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177- ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Материал не является рекламой ценных бумаг. Обращаем внимание на наличие конфликта интересов, возникающего из-за того, что ООО «Компания БКС» и (или) ее аффилированные лица осуществляют широкий спектр операций и предоставляют множество разных услуг на финансовых рынках, в связи с чем а) могут иметь или уже имеют собственные вложения в финансовые инструменты, упомянутые в Материале или в финансовые инструменты, производные от них, б) могли совершать или совершают в клиентов операции с финансовыми инструментами, упомянутыми в Материале или с финансовыми инструментами, производными от них, в) могут состоять или уже состоять в возмездные договорные отношения с эмитентами или иными лицами, обязанными по финансовым инструментам, указанным в Материале, а также в силу того, что их сотрудники исполняли в прошлом или исполняют функции члена совета директоров или наблюдательного совета эмитентов или иных лиц, обязанных по финансовым инструментам, упомянутых в Материале. Материал может содержать информацию о финансовых инструментах, сделки по приобретению которых недоступны физическим лицам-неквалифицированным инвесторам без прохождения установленной законодательством о рынке ценных бумаг процедуры тестирования или недоступны вне зависимости от прохождения процедуры тестирования. Перед приобретением выбранного Вами финансового инструмента проконсультируйтесь доступен ли Вам такой финансовый инструмент к приобретению. У Инвестора отсутствует обязанность получать статус квалифицированного инвестора при отсутствии у Инвестора потребности совершать действия, которые в соответствие с применимым законодательством, разъяснениями/рекомендациями Банка России могут совершаться только квалифицированными инвесторами. Решение получить статус квалифицированного инвестора должно быть принято Инвестором самостоятельно после ознакомления с правовыми последствиями признания Инвестора квалифицированным инвестором. Любой доход, полученный от инвестиций в финансовые инструменты, может изменяться, а цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать. Соответственно, инвесторы могут потерять либо все, либо часть своих инвестиций. Кроме того, историческая динамика котировок не определяет будущие результаты. Курсы обмена валют могут также негативно повлиять на цену, стоимость или доход от ценных бумаг или связанных с ними инвестиций, упомянутых в настоящем материале. Также, не исключены валютные риски при инвестировании в депозитарные расписки компаний. ООО «Компания БКС» работает в России. Данный Материал может быть использован инвесторами на территории России с учетом российского законодательства. Этот Материал не может быть распространен, скопирован, воспроизведен или изменен без предварительного письменного согласия со стороны ООО «Компания БКС». Дополнительную информацию можно получить в Компании по запросу. «БКС Мир инвестиций» используется ООО «Компания БКС» в качестве товарного знака. © 2025 ООО «Компания БКС». Все права защищены.