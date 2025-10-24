Взгляд экономиста. Соломоново решение, ждем еще минус 0,5 п.п. в декабре

🎯В условиях неоднозначной экономической ситуации Банк России принял оптимальное решение, снизив ключевую ставку на 50 б.п. до 16,5%. Наибольшее значение имеет обновление среднесрочного прогноза, который теперь отражает более высокую инфляцию и более скромный рост экономики. Тон пресс-релиза оцениваем как нейтральный. Ожидаем, что цикл снижения ставки продолжится в декабре с тем же шагом.

Главное

• Решение Банка России соответствует ожиданиям рынка.

• ЦБ ужесточил сигнал на следующий год по ставке в рамках наших ожиданий.

• Наш прогноз на 2026 г. соответствует середине интервалов обновленного среднесрочного прогноза ЦБ.

• Ожидаем снижение ставки в декабре на 0,5 п.п. до 16%.

Банк России принял лучшее решение

% ⬇️ЦБ на заседании 24 октября снизил ставку на 50 б.п., до 16,5%. Мы ожидали сохранение ставки и ее снижение на 1 п.п. в декабре, до 16% к концу года. Однако считаем уменьшение шага по ставке наилучшим решением в текущей неоднозначной ситуации.

Кредитование замедлилось, но склонность к кредиту остается высокой.

Заработные платы продолжают быстро расти, и важно сохранять высокие ставки в период формирования бюджетов компаний.

Инфляция ускоряется за счет разовых факторов, но в любом случае идет выше прогноза ЦБ.

Инфляционные ожидания не выросли, но и не упали.

Наиболее важно обновление среднесрочного прогноза

🆕Прогноз инфляции на 2026 г. повышен вместе с прогнозным интервалом ключевой ставки. Ожидаемые темпы роста экономики на этот и следующий годы снижены. Совокупно изменения в прогнозе укладываются в наши ожидания. Базовый прогноз БКС на следующий год соответствует середине прогнозных интервалов Банка России по ключевой ставке, инфляции и росту экономики: мы закладываем ставку в среднем на уровне 14%, инфляцию — около 4,5% на конец 2026 г., рост экономики — 1%.

Пресс-релиз остается нейтральным

↙ ↗Банк России отмечает разнонаправленность тенденций в экономике. Проинфляционные риски остаются существенными и не снижаются. Инфляционный разрыв постепенно сокращается, но заработные платы все еще заметно превышают темпы роста производительности. Денежно-кредитные условия остаются жесткими.

Считаем, что Банк России продолжит цикл снижения ставки в декабре с сохранением текущего шага 0,5 п.п. — до 16%. Тем не менее стоит помнить, что пресс-релиз актуален лишь на момент его публикации. При изменении трендов ЦБ может как ускорить, так и замедлить скорость снижения ставки.

