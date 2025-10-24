Курс доллара упал ниже 81 рубля

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на выходные и понедельник, 27 октября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.
Официальный курс на ближайшие три дня:
• Доллар — 80,9713 руб., снижение на 0,36% к вчерашнему значению 81,2690 руб.
• Евро — 94,0820 руб. (-0,32% к 94,3889 руб.).
• Юань — 11,3079 руб. (-0,57% к 11,3733 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,4398 руб. (-0,34% к 10,4755 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
