Главное за неделю. Тянет вниз

Индекс МосБиржи на неделе резко пошел вниз под давлением множества факторов. Встреча лидеров РФ и США в Будапеште была отменена. Штаты ввели ограничения против Роснефти и ЛУКОЙЛа, а ЕС согласовал 19-й пакет санкций. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., но дал жесткий сигнал по ее динамике в следующем году. Рассказываем коротко о том, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили.

Банк России не стал делать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, но уменьшил шаг до 0,5 п.п. Денежный рынок закладывал именно такое снижение.

Зачастую препятствием для покупки акций привлекательной компании становится высокая стоимость одного лота бумаг. Упростим задачу для инвесторов и приведем подборку интересных акций с ценой лота ниже 1000 руб.

Неблагоприятная нефтяная конъюнктура при сильном рубле вытеснила ЛУКОЙЛ, последнюю нефтяную фишку, из дивидендной корзины. И теперь она состоит из внутренних рублевых историй, включая регулируемые бизнесы — на замену пришла Интер РАО.

Всего три года назад унция золота стоила $1650. К началу 2025 г. ее цена уже приблизилась к $2700, а в октябре взлетала до $4300. В нашем новом материале мы помогаем инвесторам разобраться, что происходит с желтым металлом, какие факторы стоят за впечатляющим ростом золотых котировок, как долго он может продлиться и как изменилась роль золота в новой реальности.

В 2028 г. в Лос-Анджелесе пройдут XXXIV летние Олимпийские игры. Мероприятия такого масштаба давно стали очень дорогостоящими, и, по мнению некоторых аналитиков, все меньше городов готовы принимать Игры на своей территории. Однако недавнее исследование Bank of America (BofA) говорит о том, что спортивные события — такие как клубный чемпионат FIFA или регулярные сезоны бейсбольной лиги — способны поднимать локальную экономику.

И еще на этой неделе мы писали:

БКС Мир инвестиций