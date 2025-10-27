Одни бенчмарки еще на пике, а другие — уже в пике

Рынки в понедельник, 27 октября:

Глобальные рынки акций. Американские индексы обновили исторические максимумы. Новый пик в бенчмарке S&P 500 — над 6807 п. Утренние фьючерсы прибавляют еще до процента, и это создает сильный позитивный фон перед стартом торговой недели на площадках Азии и Европы — там тоже будут многолетние и исторические вершины. Факторы оптимизма — активизация переговорного процесса по тарифам между США и КНР и очень высокая вероятность секвестра ставки ФРС. Завтра начинается двухдневное заседание Центробанка. В среду стоимость фондирования может упасть на 25 б.п., с верхней границей в 4%. Монетарный и тарифный факторы подпитывают рисковые рынки акций и ухудшают сентимент в защитных долларе и золоте. Шортить рынок лучше по факту оглашения ставки.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng растет на процент и пытается вернуться на четырехлетние максимумы. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei взлетает на 2%, и здесь уже новый рекорд — выше 50 000 п.

Нефть Brent держится у $66, за неделе было и полугодовое дно у $60, и резкий взлет на 10% на фоне санкций против российской нефтянки — геополитическая риск-премия в барреле расширилась. Техническое сопротивление под $67 сдерживает прыть нефтебыков перед круглыми $70, вероятен откат к поддержке $65. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото в стадии коррекции после нон-стоп ралли, унция курсирует ниже $4100. На неделе было почти $4400, а потом уже крутое пике к $4000. Причина распродаж видится исключительно в аномальной перекупленности, а фундаментальный фактор сближения позиций Пекина и Вашингтона просто стал триггером фиксации. Технически не исключается очередная волна к $4000 и даже ниже. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG отлично подходит для активных трейдеров — волатильность очень высокая. В моменте было падение под $3,3 и стало интересно под отскок — утренний фьючерс над $3,36, или более +2% от спекулятивного входа в лонг. Стопы можно переносить в безубыток, а краткосрочный ориентир был вглубь боковика $3,3–3,5, сопротивление для фиксации быстрой прибыли у $3,4. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

