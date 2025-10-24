Это была очень волатильная неделя на мировых рынках

Рынки в пятницу, 24 октября:

Глобальные рынки акций. Американские индексы выкупили просадку среды, в среднем +0,5%, и вернулись в область максимумов. Утренние пятничные фьючерсы подрастают, и на основной сессии не исключаются очередные рекорды. Факторы поддержки — шанс на очередную тарифную сделку Вашингтона с Пекином и высокая вероятность секвестра ключевой ставки ФРС. В следующую среду Федрезерв примет решение и волатильность повысится — на этом можно спекулятивно сработать, а пока для шорта нет явного паттерна.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng прибавляет полпроцента и не отходит от максимумов 2021 г. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei взлетает свыше 1,5% и в шаге от очередного исторического топа. Ведомые площадки АТР и Европы будут следовать за заокеанским поводырем.

Нефть Brent на неделе успела упасть на полугодовые минимумы, но от круглых $60 ожидался техничный отбой вверх. Потом и фундаментальные факторы подоспели — санкции против российской нефтянки резко расширили геополитическую риск-премию в стоимости барреля. Курс подскакивал к $66, или +10% со дна периода. После локального ралли теперь вероятен откат к поддержке $65. Дальнейшая динамика пока под вопросом на фоне высокого спекулятивного наплыва и острых противоречивых факторов — тарифные войны, ставки центробанков, перманентная геополитика. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото на неделе тоже отличилось — максимум под $4400, а потом обвал к $4000. После такой встряски идет консолидация над $4100. На пике было критически перекуплено, эйфория. В такие моменты обычно и происходит жесткая фиксация. Мы постоянно об этом говорили — удалось поймать и максимум, и был четко отработан первый ориентир коррекции. Риск очередного маневра к круглым $4000 сохраняется, но это не нарушит глобальный аптренд. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG типично очень волатилен: после недельного ралли на +20% и заскока выше $3,5 состоялась резкая коррекция, фьючерс уже ниже $3,3. Эта область поддержки. Вчера был такой вариант: после коррекции на спекулятивном интересе сыграть вверх, вглубь диапазона $3,3–3,5, при этом не забывая о стопах. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций