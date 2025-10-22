Отвесный обвал золота. И о других мировых бенчмарках

Рынки в среду, 22 октября:

Глобальные рынки акций. Американский рынок закрылся нейтрально, индексы вблизи исторических максимумов — пока все спокойно. Утренние фьючерсы на индексы стабильны. Ожидания тарифного соглашения поддерживают мировые рынки на максимумах, а в следующую среду ФРС наверняка снизит ключевую ставку — это факторы за рисковые активы и против глобального доллара. Индекс DXY ниже 99 п. Шортить рынок акций перед Федрезервом статистически опасно, зато после — спекулятивно интересно.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng после многодневного ралли и обновления четырехлетних максимумов сегодня в коррекции свыше процента. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei в символическом минусе после очередного исторического рекорда.

Нефть Brent технично отскакивает от круглых $60 и достигает первых расчетных $62. Утренний баррель уже дороже. Пока это лишь восстановление после обвала на полугодовые минимумы, но спекулятивно заработать дали. Обострение ближневосточной геополитики и неопределенность на европейском контуре расширяют риск-премию в цене нефти. А против устойчивого роста сырья играют повышенные запасы, профицит энергобаланса. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото рухнуло. Вчера утром, когда оно вновь карабкалось на исторические максимумы, к $4380, мы еще раз отмечали экстремальные риски падения слишком перекупленного инструмента. Допускался обвал к круглым $4000. Все так и произошло, притом за один день — почти -400 долларов и -10%. Вчерашняя сессия по темпам падения становится рекордной за последние 15 лет. Сегодня компенсационный высокий отскок выше $4130. В ближайшие сессии сохранится аномальная волатильность. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG в своем стиле. Безудержное падение сменяется вертикальным взлетом, типично волатильно и трендово. На днях там был провал к $2,9, а теперь уже выше $3,5, или +20% со дна. Сопротивления прошиваются так же быстро, как на спуске падали поддержки. С таким волатильным инструментом лучше не играть в контртренд, а фиксировать прибыль по ранее открытым позициям, если они еще сохранились. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

