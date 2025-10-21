Сильные скачки мировых бенчмарков

Рынки во вторник, 21 октября:

Глобальные рынки акций. Американский рынок подорожал на процент, индексы вновь в области исторических максимумов — бенчмарку S&P 500 до топа не хватает 20 пунктов, или всего 0,3%. Утренние фьючерсы в небольшом плюсе. Октябрьский провал, случившийся после угроз Трампа о тарифах, полностью выкуплен на фоне ожиданий торгового перемирия — эмоциональные биржевые качели. А на следующей неделе еще и ФРС может вновь опустить ключевую ставку. Видимо, без очередного пика на рынке акций не обойтись. Влияние фондового рынка США закономерно задает позитивный тон для ведомых площадок АТР и Европы.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng после вчерашних +2% сегодня еще +2%. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei после +3% в понедельник и во вторник раллирует — новый исторический максимум.

Нефть Brent еще раз проливалась в область круглых $60, но пробует вернуться на $61. Технически есть пространство до сопротивления $62. Факторы давления на баррель — изменчивая геополитика, профицит сырьевого баланса, высокие запасы. Факторы поддержки — политика центробанков, слабый глобальный доллар. Пока по факторам локально перетягивают нефтемедведи. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото очень волатильно — сильный пролив от исторического топа $4380 почти на $200 вниз, под $4190, сменяется очередной волной вверх. Утром унция опять заходила на вершину. Фундаментальный аптренд поддерживается мягкой ДКП центробанков и международными геополитическими и торговыми рисками. Однако технический вертикальный рост обычно завершается жесткой фиксацией. Краткосрочно покупать на вершине и под таким углом — высокие торговые риски. Значимая поддержка — круглые $4000: до них якобы глубоко, но и рост был аномальный. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG сильно подскочил — после провала к $2,9 фьючерс быстро вернулся над $3, потом отработал сопротивление $3,15, но и на этом не остановился. Волатильный газ уже был за $3,4, или +13% за сессию. Типично для турбулентного инструмента. Поддержка повышается к $3,3, после стремительного ралли может быть быстрая фиксация. Причины: холодная погода в Штатах — фактор роста спроса на отопление; увеличение экспорта при одновременном снижении добычи — фактор дефицита предложения. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

