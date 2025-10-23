Обстановка на мировых рынках — сильно по-разному

Рынки в четверг, 23 октября:

Глобальные рынки акций. Американский рынок отошел от максимумов, потери индексов в пределах 0,5–1%, а волатильность в рамках сессии превышала 1,5%. Утренние фьючерсы в небольшом плюсе. Сохраняется неопределенность с тарифами, но, скорее всего, США и КНР договорятся. А вот с фактором ФРС больше ясности — в следующую среду регулятор наверняка вновь снизит ключевую ставку. По совокупности факторов не исключаются очередные рекорды на рынке акций, а после заседания Федрезерва может возникнуть интересный спекулятивный момент для продажи.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng с утра в символическом минусе. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei теряет свыше процента и откатывает от абсолютного пика.

Нефть Brent прорывает сопротивление $62 и быстро улетает выше $64 — реакция нефтетрейдеров на санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний. Под ограничения попали ЛУКОЙЛ, Роснефть и их «дочки». Геополитическая риск-премия расширилась, усилились риски перебоя поставки сырья на мировой рынок — вот баррель и подорожал. Дополнительный фактор поддержки Brent — снижение запасов сырой нефти в США: ждали рост на 2,2 млн баррелей, но недельные резервы упали на миллион. Технически у фьючерса есть сопротивление на $65, с таким спекулятивным наплывом уровень может быть отработан даже сегодня. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото в стадии коррекции — после нон-стоп ралли под $4400 случился рекордный обвал до $4000. Рынок расшатали, волатильность повысилась, идет чередование проливов и отскоков. Утром унция под $4100. Технически не стоит исключать еще один удар вниз, даже ниже круглых $4000. Слишком уж было много эйфории. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG после +20% за неделю и заскока выше $3,5 решил остановиться. Утренний фьючерс под $3,45. Есть локальная перегретость, откат после мощного роста способен продолжиться, но его надо рассматривать как возможность для спекулятивной покупки. Если вдруг дадут вблизи $3,3, это может быть достаточно интересно. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

