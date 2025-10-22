Запасы нефти в США неожиданно снизились

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 0,96 млн баррелей (прогноз: +2,2 млн), до 423,027 млн. Ночная статистика Американского института нефти (API) предполагала их недельное уменьшение на 2,98 млн баррелей.
Запасы бензина снизились на 2,15 млн баррелей (прогноз: -0,95 млн), до 224,088 млн.
Запасы дистиллятов снизились на 1,48 млн баррелей, до 115,869 млн.
Данные оказались умеренно позитивными: запасы нефти неожиданно сократились, хотя отчет API и предполагал более существенное уменьшение показателя. В то же время запасы нефтепродуктов снизились сильнее прогноза. Несмотря на это, нефтяные цены отреагировали на статистику небольшой просадкой, но ее быстро выкупили.
БКС Мир инвестиций
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валютеИнвестировать