Главное за неделю. Передышка

Активное снижение на рынке акций остановилось — прошел отскок от годовых минимумов. Новых драйверов для движения пока не появилось, и к концу недели объемы торгов пошли на спад. Аналитики БКС выпустили стратегию по облигациям и пересмотрели оценки по рублю. Первое IPO в 2025 г. провел девелопер Glorex. Рассказываем коротко о том, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили.

Аналитики БКС представили свой взгляд на российский рынок облигаций — какие инструменты будут наиболее привлекательными?

В начале 2026 г. из-за временных факторов ослабление рубля будет идти более плавно, чем мы ждали ранее. С учетом поступающих данных также корректируем средний прогноз по курсу российской валюты на следующий год в сторону укрепления.

Российский рынок акций демонстрирует признаки торможения активного нисходящего движения. Небольшую часть потерь удалось отыграть, однако многие бумаги остаются технически перепроданными.

Оценим волатильность рынка в октябре, спрогнозируем динамику Индекса МосБиржи на ноябрь и обозначим вероятный курс самых турбулентных бумаг.

Моделей искусственного интеллекта с каждым годом появляется все больше, при этом они развиваются и становятся умнее. Чтобы оценить их прогресс, люди разрабатывают бенчмарки — специальные тесты для измерения производительности разных моделей.

И еще на этой неделе мы писали:

