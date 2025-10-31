Как инвестировать в рынок Аргентины?

Московская биржа в конце октября запустила еще ряд инструментов на иностранные акции. Один из них — фьючерс на акции Аргентины. Параметры продукта и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка обсудим в статье.

Основные характеристики

Новый фьючерс появится под торговым кодом ARGT. Короткий код — AG.

Базовый актив — акции инвестиционного фонда Global X MSCI Argentina ETF от компании Global X Management Company.

Минимальный лот — одна акция указанного фонда (~$68).

Фонд следует за индексом MSCI ALL Argentina (USD).

Новый фьючерс является расчетным. Доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования. Использовать его можно как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.

Состав

В состав индекса MSCI ALL Argentina входит 18 акций аргентинских компаний, которые в общей сложности формируют 85% местного фондового рынка.

Основную долю в индексе формируют представители финансового и энергетического секторов.

Наибольший вес имеют бумаги следующих компаний:

YPF D ADR — 21,8%

GRUPO FIN GALICIA B ADR — 14,18%

VISTA ENERGY ADR — 11,97%

PAMPA ENERGIA ADR — 11,19%

BANCO MACRO B ADR — 7,89%

TRANSPORTADORA GAS B ADR — 6,68%

Доходность

За последние 10 лет среднегодовая доходность индекса MSCI Argentina составила 13,06%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — всего 7,99%.

P/E индекса — 6,84

Форвардный P/E — 6,58

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Техническая картина

Последние годы ETF на индекс находится в фазе роста и почти достиг исторических максимумов. Ближайшая цель по фонду — в районе $96, ближайший уровень поддержки по линии тренда — в районе $70.

Индикатор RSI стремится в зону перекупленности. Также котировки далеко ушли от 200-недельной скользящей средней — косвенно это может сигнализировать о скорой коррекции после достижения исторической вершины.

В какие еще рынки можно инвестировать

Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

Как подключить услугу

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.

Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций