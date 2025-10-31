Как инвестировать в рынок Аргентины?

Московская биржа в конце октября запустила еще ряд инструментов на иностранные акции. Один из них — фьючерс на акции Аргентины. Параметры продукта и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка обсудим в статье.
Новый фьючерс является расчетным. Доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования. Использовать его можно как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.
В состав индекса MSCI ALL Argentina входит 18 акций аргентинских компаний, которые в общей сложности формируют 85% местного фондового рынка.
Основную долю в индексе формируют представители финансового и энергетического секторов.
Наибольший вес имеют бумаги следующих компаний:
За последние 10 лет среднегодовая доходность индекса MSCI Argentina составила 13,06%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — всего 7,99%.
Последние годы ETF на индекс находится в фазе роста и почти достиг исторических максимумов. Ближайшая цель по фонду — в районе $96, ближайший уровень поддержки по линии тренда — в районе $70.
Индикатор RSI стремится в зону перекупленности. Также котировки далеко ушли от 200-недельной скользящей средней — косвенно это может сигнализировать о скорой коррекции после достижения исторической вершины.
Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.
Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций