Идеальные коридоры: рассматриваем цели роста для трех бумаг

Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в статье.
• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает следующее предположение — бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие большого и быстрого движения. Это означает, что по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, можно получить убыток. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.
Рассмотрим три акции, в которых прослеживается технический потенциал для роста при следовании актуальным диапазонам.
• Лонг от 1050 руб. • Цели — 1125 руб. (+7,15%) и 1174,8 руб. (+11,9%). • Стоп-лосс — 999 руб. (-4,85%).
• Лонг от 1,87 руб. • Цели — 1,999 руб. (+6,9%) и 2,068 руб. (+10,6%). • Стоп-лосс — 1,827 руб. (-2,3%).
• Лонг от 125 руб. • Цели — 132,1 руб. (+5,7%) и 136,5 руб. (+9,2%). • Стоп-лосс — 120,3 руб. (-3,75%).
