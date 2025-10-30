Идеальные коридоры: рассматриваем цели роста для трех бумаг

Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в статье.

Основные принципы торговли в диапазоне

• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает следующее предположение — бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.

• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.

• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие большого и быстрого движения. Это означает, что по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, можно получить убыток. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.

Рассмотрим три акции, в которых прослеживается технический потенциал для роста при следовании актуальным диапазонам.

НОВАТЭК

Торговый план • Лонг от 1050 руб. • Цели — 1125 руб. (+7,15%) и 1174,8 руб. (+11,9%). • Стоп-лосс — 999 руб. (-4,85%).

Акции НОВАТЭКа находятся в сужающемся канале с февраля 2025 г. Относительно статичной является нижняя граница, проходящая вблизи 1000 руб. На данный момент размах диапазона составляет около 22%.

На фоне обострения геополитики бумаги в очередной раз приблизились к 1000 руб., после чего перешли к попыткам восстановления предшествующих потерь.

В качестве первой цели потенциального роста рассматриваем 200-дневную скользящую (сейчас проходит около 1125 руб.), которая может выступать значимым сопротивлением исходя из предшествующей динамики. Вторая цель находится на уровне максимумов октября чуть ниже 1175 руб.

Мосэнерго

Торговый план • Лонг от 1,87 руб. • Цели — 1,999 руб. (+6,9%) и 2,068 руб. (+10,6%). • Стоп-лосс — 1,827 руб. (-2,3%).

Акции Мосэнерго находятся в нисходящем канале с апреля 2025 г., на текущий момент его размах составляет чуть более 21%.

Бумаги постепенно обновляют многолетние минимумы, но за периодами глубоких просадок обычно следовал отскок и восстановление большей части потерь. При повторении паттерна возможен рост котировок вплоть до EMA 200 на дневном графике.

В качестве ориентиров для идеи будем рассматривать отметку чуть ниже круглых 2 руб. и локальный пик от эйфории середины октября около 2,068 руб.

ЕвроТранс

Торговый план • Лонг от 125 руб. • Цели — 132,1 руб. (+5,7%) и 136,5 руб. (+9,2%). • Стоп-лосс — 120,3 руб. (-3,75%).

Акции ЕвроТранса находятся практически в идеальном восходящем канале с января 2025 г. Несмотря на продолжительный период формирования диапазона, его актуальный размах немного превышает 20%.

Верхняя и нижняя границы многократно тестировались в течение 2025 г. Сохранению границ коридора не помешали регулярные дивидендные выплаты и сопутствующие гэпы. В результате октябрьского разрыва цен в том числе бумаги упали к нижней границе диапазона, проходящей около 120 руб.

На данный момент наблюдается попытка восстановления потерь от указанной нижней границы. RSI вышел из зоны перепроданности, но все еще находится ниже 40 п.

В качестве целей роста рассматриваем 200-дневную скользящую (сейчас около 132 руб.) и нижнюю границу дивидендного гэпа (136,5 руб.).

