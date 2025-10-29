Новые возможности для российских инвесторов: Южная Африка

Московская биржа в конце октября запустила ряд новых инструментов на иностранные акции. Один из них — фьючерс на африканские бумаги. Детали инструмента и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка подробно обсудим в статье.

Основные характеристики

• Новый фьючерс торгуется под кодом AFRICA. Короткий код — AA.

• Базовый актив — акции инвестиционного фонда iShares MSCI South Africa ETF USD от компании BlackRock.

• Минимальный лот — одна акция указанного фонда (~$66).

• Фонд следует за индексом MSCI South Africa 25/50 (USD).

Новый фьючерс является расчетным. Он доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования. Использовать контракт можно как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.

Что внутри

В состав индекса MSCI South Africa 25/50 входит 27 акций южноафриканских компаний, которые в общей сложности формируют 85% местного фондового рынка.

Основную долю в индексе занимают представители финансового и сырьевого (материалы) секторов.

Наибольший вес имеют следующие компании:

Интернет-компания Naspers — 16,6%

Горнодобывающая компания Gold Fields — 11,1%

Горнодобывающая компания AngloGold Ashanti — 10,4%

Финансовая группа FirstRand — 6,6%

Горнодобывающая компания Valterra Platinum — 5,5%

Финансовая группа Standard Bank Group — 5,3%

Финансовая компания Capitec Bank Holdings — 5,1%

Телекоммуникационная компания MTN Group — 4,3%

Горнодобывающая компания Impala Platinum Holdings — 3,3%

Золотодобывающая компания Harmony Gold Mining — 3%

Доходность

За последние 10 лет среднегодовая доходность индекса MSCI South Africa составила 6,7%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — всего 4,16%.

• P/E индекса — 14,91. • Форвардный P/E — 11,07.

Мультипликатор P/E отражает дороговизну конкретной бумаги или всего рынка. Показывает, сколько инвесторы готовы платить за каждый условный рубль прибыли компании.

Техническая картина

С января 2025 г. ETF на индекс находится в фазе роста и стремится к максимумам 2018 г. Ближайшая цель по фонду — в районе $76, ближайший уровень поддержки — в районе $58.

При этом индикатор RSI находится в зоне перекупленности.

В какие еще рынки можно инвестировать

Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

Как подключить услугу

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.

