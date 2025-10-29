Новые возможности для российских инвесторов: Южная Африка

Московская биржа в конце октября запустила ряд новых инструментов на иностранные акции. Один из них — фьючерс на африканские бумаги. Детали инструмента и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка подробно обсудим в статье.
• Новый фьючерс торгуется под кодом AFRICA. Короткий код — AA.
• Базовый актив — акции инвестиционного фонда iShares MSCI South Africa ETF USD от компании BlackRock.
• Минимальный лот — одна акция указанного фонда (~$66).
• Фонд следует за индексом MSCI South Africa 25/50 (USD).
Новый фьючерс является расчетным. Он доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования. Использовать контракт можно как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.
В состав индекса MSCI South Africa 25/50 входит 27 акций южноафриканских компаний, которые в общей сложности формируют 85% местного фондового рынка.
Основную долю в индексе занимают представители финансового и сырьевого (материалы) секторов.
Наибольший вес имеют следующие компании:
За последние 10 лет среднегодовая доходность индекса MSCI South Africa составила 6,7%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — всего 4,16%.
• P/E индекса — 14,91. • Форвардный P/E — 11,07.
Мультипликатор P/E отражает дороговизну конкретной бумаги или всего рынка. Показывает, сколько инвесторы готовы платить за каждый условный рубль прибыли компании.
С января 2025 г. ETF на индекс находится в фазе роста и стремится к максимумам 2018 г. Ближайшая цель по фонду — в районе $76, ближайший уровень поддержки — в районе $58.
При этом индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.
Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций