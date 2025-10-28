Выбор БКС — портфель акций фаворитов и аутсайдеров. 28 октября 2025

Комментарий по рынку

С технической точки зрения российский рынок акций сильно перепродан, поэтому в краткосрочной перспективе высока вероятность резкого отскока. Ближайшее сопротивление находится в районе 2500 пунктов по Индексу МосБиржи. Между тем факторы, которые продолжают влиять на российский рынок акций, все те же — это процесс урегулирование украинского кризиса, а также монетарная политика ЦБ.

Актуальный состав портфеля

• Фавориты: НОВАТЭК (NVTK), ИКС 5 (Х5), ВТБ (VTBR), Т-Технологии (T), Яндекс (YDEX), ЛУКОЙЛ (LKOH), ЕвроТранс (EUTR).

• Аутсайдеры: Сегежа Групп (SGZH), Группа Позитив (POSI), Московская биржа (MOEX), Татнефть-ап (TATNP), АЛРОСА (ALRS), ФСК–Россети (FEES), РусГидро (HYDR).

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты снизились на 13%, корзина аутсайдеров упала на 12%, а Индекс МосБиржи просел на 10%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

В последние месяцы появился важный позитивный катализатор роста для стоимости акций компании. Клиентам отправлено уже десять партий СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», о чем заявляют открытые источники. Это подтверждает тезис о сохранении функционирования логистической цепочки, даже несмотря на риски вторичных санкций для покупателей.

Хотя операционные результаты за III квартал еще не отразили эффект от роста поставок с этого проекта, в следующих отчетах мы ожидаем увидеть улучшение показателей после активизации поставок. В ближайшей перспективе инвесторы могут начать пересматривать свои оценки в сторону повышения на фоне растущих объемов продаж СПГ и ожидаемого сезонного роста цен на газ.

В краткосрочной перспективе бумаги ЛУКОЙЛа могут демонстрировать опережающую динамику благодаря ряду позитивных утвержденных корпоративных решений. Руководство утвердило погашение в скором времени квазиказначейского пакета в 76 млн акций (около 11% уставного капитала), ожидается установление в рамках этой сделки цены выкупа.

Дополнительным поддержкой будет пересмотр методики расчета дивидендной базы: из нее исключили затраты на обратный выкуп собственных акций в размере 654 млрд руб., что значительно увеличило объем средств, доступных для выплат акционерам.

Несмотря на попадание ЛУКОЙЛа в санкционный список SDN, мы сохраняем наш прогноз по промежуточным дивидендам за I полугодие — 352 руб. на акцию (дивдоходность около 6%). Руководство обозначило, что не отказывается от выплаты дивидендов, а совет директоров вернется к вопросу рекомендации дивидендов немного позже. Компания по-прежнему может предложить своим акционерам одну из самых высоких дивдоходностей в российском нефтегазе.

ЕвроТранс продолжает адаптировать свою стратегию, диверсифицируя бизнес и смещая фокус на высокомаржинальные направления. Успех изменений в операционной модели уже виден в результатах за I полугодие 2025 г.: выручка выросла на 30%, EBITDA — на 49%, чистая прибыль — на 45%.

Выплаченный дивиденд в размере 8,18 руб./акц. за II квартал оказался практически на 90% выше показателя предыдущего года, что дает основание надеяться рост дивидендов и в оставшиеся два квартала. Основываясь на прогнозах чистой прибыли от руководства на 2025 г., совокупные дивиденды за III и IV кварталы могут составить до 32,7 руб./акц., что подразумевает около 26% дивдоходности за II полугодие.

Несмотря на повышенную долговую нагрузку (Net Debt/EBITDA 2,8x), акции ЕвроТранса сохраняют инвестиционную привлекательность благодаря фундаментальной недооцененности и одному из самых высоких на рынке показателей ожидаемой на горизонте 12 месяцев дивдоходности.

ВТБ один из главных бенефициаров снижения ставки в связи со своей структурой пассивов. Чистая процентная маржа за III квартал 2025 г. уже расширилась до 1,5% против 0,9% за I полугодие 2025 г. и обладает потенциалом роста до 2% к концу 2025 г., а в следующем году ожидаем маржу около 2,4%.

Поддержку чистой прибыли банку также оказывает и утилизация отложенного налогового актива. Согласно стратегии развития ВТБ на 2026 г., фокус банка направлен на масштабирование традиционно более рентабельного розничного бизнеса. Возврат к выплате дивидендов также укрепляет инвестиционный кейс. Банк торгуется с мультипликатором P/BV всего 0,2х, что может указывать на его существенную недооценку.

Т-Технологии, несмотря на свои масштабы, остается историей роста. В 2025 г. банк планирует увеличить прибыль на 40% при ROE около 30%. Вполне реализуемый прогноз, учитывая рост прибыли на 65% год к году за I полугодие 2025 г. по МСФО.

Фокус на розницу обеспечивает банку высокую рентабельность и частично защищает от высокой ключевой ставки, а смягчение с 1 сентября регулирования по необеспеченным кредитам позволит банку активнее наращивать эту категорию кредитного портфеля, что уже отражается в операционных результатах за сентябрь ростом розничного портфеля на 2%.

P/E по нашему прогнозу прибыли на 2025 г. составляет 4,7х против исторического среднего 9,3х, что невысоко для активно развивающегося бизнеса в финансовом секторе.

X5 — лидер российского ритейла. Несмотря на это, бизнес продолжает расти высокими темпами — ждем роста выручки на 20% в 2025 г. и на 18% в 2026 г. Ожидаем рекомендации по дивидендам до конца ноября-декабря, а выплаты до конца 2025 г. Размер, согласно нашим ожиданиям, составит 300 руб. на акцию с дивдоходностью 12% к текущей цене. На горизонте следующих 12 месяцев ожидаем суммарную дивдоходность в 19%.

Бумага сильно потеряла в цене за последний месяц и торгуется с мультипликатором P/E 5,5x на год вперед, дисконт к среднеисторическому значению — 50%.

Во II полугодии 2025 г. ожидаем сильную динамику финансовых результатов, в том числе долгосрочные перспективы компании остаются привлекательными. Акции торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 6х и P/E 13х, что считается низким уровнем для быстрорастущей компании.

Долговая нагрузка у Яндекса невысокая — 0,3х по соотношению Чистый долг/EBITDA в 2024 г. Компания сохраняет положительную рентабельность чистой прибыли, что уменьшает влияние высоких процентных ставок.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Как инвестировать в фаворитов рынка за один клик

Чтобы не упустить изменения в подборке, попробуйте стратегию Автоследования «Тактический выбор Лонг». Ее автор — главный аналитик БКС — инвестирует в 5 акций-фаворитов рынка и регулярно обновляет состав портфеля. Один клик — и его сделки будут копироваться на вашем брокерском счете.²

Краткосрочные аутсайдеры: причины для продажи

Сложная экономическая ситуация на рынке пиломатериалов (спрос, цены) продолжает давить на финансовую позицию группы. Ожидаем слабую отчетность за III квартал 2025 г., которую компания должна выпустить во второй половине ноября. Таким образом, убыток и сохраняющийся существенный долг с процентными расходами может затруднить выход компании из сложного финансового положения.

Пока мы не видим перспектив для разворота негативного тренда, хотя контроль над издержками и выход новых продуктов позволит компании закончить год лучше, чем прошлый.

Рынок ждет окончательных решений по увеличению налоговой нагрузки на сектор ИТ с 2026 г. Пока за I полугодие 2025 г. убыток составил 5 млрд руб. Возможно, к концу 2025 г. финансовые показатели улучшатся, однако полагаем, что краткосрочно котировки будут отставать от индекса.

Процентные доходы биржи снижаются из-за снижения ключевой ставки, а сокращение клиентских остатков на счетах ускорило эту негативную динамику: за 6 месяцев 2025 г. снижение составило 40% к аналогичному периоду 2024 г. По нашим прогнозам, повторить рекордный по чистой прибыли прошлый год компании не удастся ни в этом году, ни в следующем. Отмечаем фокус на росте комиссионных доходов, но в ближайшей перспективе они не смогут компенсировать падение процентной выручки.

При этом операционные издержки растут опережающими темпами: во II квартале административные расходы повысились на 40% в годовом выражении. Сокращение доходов при одновременном росте затрат создают негативный операционный рычаг и приводят к снижению чистой прибыли.

По итогам I полугодия Татнефть продемонстрировала снижение ключевых финансовых показателей в годовом сопоставлении, что обусловлено комплексом негативных факторов: падение мировых цен на нефть, укрепление рубля, а также рост налога на прибыль.

Совет директоров решил изменить коэффициент дивидендных выплат с 75% до 50% от чистой прибыли. Объявленный дивиденд за I полугодие 2025 г. составил 14,35 руб./акц. с дивдоходностью в 2-3% — один из наиболее низких показателей в нефтегазовом секторе.

Мы ожидаем пересмотра рыночными игроками ожиданий по будущим дивидендным выплатам в текущем году, что может создать дополнительное давление на котировки.

Сохраняем «Негативный» взгляд на компанию, мультипликатор Р/Е находится на уровне выше 30х против исторических 7х. На фоне отраслевого кризиса и традиционно слабого сезона не ожидаем роста прибыли в ближайший месяц. Дополнительно на компанию оказывает давление переукрепленный рубль — прогнозируем, что ослабление будет умеренным. Считаем, что котировки акций останутся под давлением относительно широкого рынка, что может привести к частичной нормализации Р/Е в сторону исторических значений.

Подтверждение планов по продолжению значительных инвестиций в ФСК-Россети и РусГидро в ближайшие годы негативно для компаний. Например, глава ФСК-Россетей ожидает, что инвестиции в 2026 г. останутся на рекордном уровне 2025 г. Мы не ждем дивидендных выплат по этим компаниям по итогам 2025 г.

Инвестидеи

Лонг Промомед — мы подтверждаем топ-идею «Лонг Промомед» с ожидаемой доходностью 10% к концу ноября. Следующая важная операционная отчетность, за III квартал, выйдет 18 ноября. Промомед продолжает радовать высокими темпами роста выручки. Прогнозы на II полугодие также достаточно оптимистичны — компания по-прежнему ждет высокого роста за год благодаря вводу новых лекарственных препаратов. Читайте подробнее.

Лонг «НОВАТЭК» — читайте подробнее.

Лонг «ЕвроТранс» — читайте подробнее.

Лонг «Лукойл» — читайте подробнее.

Парные идеи

Лонг НЛМК / Шорт ММК

— на фоне продолжающегося отраслевого кризиса и в частности падения цен на стальную продукцию и окончания слабого стройсезона мультипликатор Р/Е ММК торгуется выше 20х против 6,6х среднеисторического. При дальнейшем падении цен ММК рискует прийти к околонулевой чистой марже, при этом на потенциальное ослабление рубля компания будет реагировать медленнее ввиду направленности на внутренний рынок. НЛМК на этом фоне выглядит лучше по причине крепкой ресурсной базы и экспортоориентированности — в таких условиях компания будет более устойчива к падению цен на сталь и более позитивно реагировать на ослабление курса. Подробнее читайте в отчете.

Готовые решения

Инвесторы могут обратить внимание на готовый портфель, который находится под регулярным контролем экспертов, — инвестиционно-страховой продукт «Лидеры рынка»¹. Ожидаемая доходность стратегии из перспективных акций российских компаний составляет 25%.

БКС Мир инвестиций

¹ ООО СК «БКС Страхование Жизни». Рейтинг финансовой надёжности «Эксперт РА» ruA-, прогноз по рейтингу стабильный. Лицензии Банка России: СЖ № 4365, СЛ № 4365 от 01.11.2018. Без ограничения срока действия. Данный продукт не имеет отношения к услугам по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также на него не распространяется система страхования вкладов. ООО «Компания БКС» не является страховщиком, а является агентом страховщика ООО СК «БКС Страхование жизни». Более подробно с условиями страхования по данной программе вы можете ознакомиться на сайте. Выплата производится согласно условиям страхования. Полные условия страхования доступны на сайте. Средства, вложенные в программу, не подлежат разделу при разводе, конфискации, аресту, а также не могут быть заблокированы в результате приостановления операций по банковскому счету. Договор страхования, а также денежные средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не подлежат разделу при разводе за отсутствием правовых оснований для этого. При этом возможны исключения, предусмотренные ст. 34, 36, 40 Семейного кодекса РФ, в отношении имущественных прав требования и выплат, вытекающих из договора страхования. Согласно действующему таможенному, уголовному, административному законодательству, а также законодательству об авторских правах, договор страхования и денежные средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не могут являться объектом конфискации. Арест договора страхования или средств, являющихся страховой премией по такому договору, нереализуем за отсутствием правовых оснований. При этом арест может быть наложен на имущественные права требования, вытекающие из договора страхования. Договор страхования не подразумевает открытие специального счета страхователя в банке, в связи с чем такой договор страхования, а также средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не могут являться объектом приостановления операций по банковскому счету. Согласно условиям страхования, подразумевается участие в инвестиционном доходе страховщика. Страхователь и/или застрахованное лицо не приобретают инвестиционные активы. Доход от инвестиционного фонда не гарантирован, зависит от динамики базового актива, выплачивается при наличии. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют успешность инвестирования в будущем. Базовыми активами выступают акции и иные ценные бумаги. Выплата производится поименованным выгодоприобретателям. Если в договоре страхования не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо, в случае смерти застрахованного лица выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица. Возможны исключения и ограничения, согласно ст. 1149 «Право на обязательную долю в наследстве» ГК РФ. Сроки произведения выплаты, а также полные условия страхования доступны на сайте. В случае отличия страхователя от застрахованного лица, получателем ДИД является страхователь, а в случае смерти страхователя застрахованный, если иное не указано в договоре страхования. Под 100% защитой капитала понимается, что при дожитии до даты окончания действия договора страхования жизни выплачивается 100% страховой суммы по риску «дожитие». В случае досрочного расторжения договора, выплате подлежит Выкупная сумма, величина которой может быть меньше величины уплаченных страховых взносов. ² Услуга «Автоследование» в соответствии со стратегией предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций «Тактический выбор Лонг» оказывается ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, депозитарную деятельность и деятельность по инвестиционному консультированию. Подробнее: https://promo.bcs.ru/disclaimer#auto Подробнее: https://promo.bcs.ru/disclaimer_ultima#auto