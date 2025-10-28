Портфель с ежемесячными поступлениями. Октябрь 2025

В прошлом месяце мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми вводными.

Что происходит на рынке

Коррекция на долговом рынке, стартовавшая в августе, приостановилась — поддержкой выступил район 113 п. по индексу гособлигаций RGBI. Банк России продолжил смягчение монетарной политики, правда, более скромными темпами. При этом на последнем заседании был ухудшен прогноз по инфляции и средней ставке на следующий год. Регулятор ожидает усиления инфляционного давления в конце 2025 и начале 2026 гг. Возможная пауза в снижении ключевой ставки — риск для рынка долга. Временно это может тормозить восстановление котировок дальних ОФЗ. С другой стороны, вновь активизировался фактор геополитики. Пока он негативный, но ситуация динамична. Рубль по-прежнему демонстрирует резкие импульсы к укреплению, что может давить на сентимент держателей валютных бондов. Вследствие этого за последний месяц возросли доходности квазивалютных облигаций.

Стратегия БКС

На этой неделе аналитики БКС обновили облигационную Стратегию на IV квартал 2025 г. Главное:

Облигации надежных эмитентов с рейтингом AAA и AA уже не интересны — они торгуются с низким спредом к ОФЗ.

Основные идеи — в корпоративных бондах второго эшелона рейтинговой группы А.

Доходность флоатеров и денежного рынка на горизонте года ожидается на уровне существенно ниже, чем могут принести ОФЗ и корпораты с фиксированным купоном.

Корпоративные облигации в валюте интересны при текущем курсе рубля. По оценкам аналитиков, рубль может ослабнуть до 95 за доллар к концу III квартала 2026 г., а индекс валютных облигаций может принести 27% за год в рублях.

Изменения по портфелю

С момента создания портфеля фактические притоки по нему составили 22,2 тыс. руб. По итогам октября сумма всех полученных купонов достигнет порядка 24 тыс. руб.

Итоговая сумма инвестиций — 2 млн руб. Индикативная доходность портфеля — 23% годовых при ожидаемом на горизонте года ослаблении рубля.

15% инвестированных средств в прошлый раз мы оставили в фонде денежного рынка — сегодня распределим их между валютными облигациями и рублевыми бондами с фиксированным купоном. Полученные ранее купоны также реинвестируем в указанные классы активов.

Обновленный состав

Добавим в портфель выпуски двух золотодобытчиков — валютные облигации ЮГК и рублевые облигации Селигдара. На небольшую сумму приобретем облигации эмитента рейтинговой группы BBB — АйДи Коллект, отчетность компании за 6 месяцев текущего года выглядит вполне неплохо. Итоговая доля данной бумаги в портфеле — 3,5%.

ЮГК серии 001P-05

доходность — 9,17%

купон — 9%

купоны ежемесячные, фиксированные

дюрация — 1,79

номинал — 100 USD

рейтинг — АА.

Селигдар серии 001Р-06

доходность — 19,41%

купон — 18,5%

купоны ежемесячные, фиксированные

дюрация — 1,97

рейтинг — А+.

АйДи Коллект серии 001P-06

доходность к оферте — 24,8%

оферта — 14 октября 2027 г.

купон — 22,5%

купоны ежемесячные, фиксированные до даты оферты

дюрация — 1,59

рейтинг — BBB- (повышен в августе).

Обновленная структура портфеля выглядит так:

41% — квазивалютные бонды

— квазивалютные бонды 34% — рублевые облигации с фиксированным купоном

— рублевые облигации с фиксированным купоном 25% — облигации с плавающим купоном (флоатеры).

