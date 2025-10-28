Портфель с ежемесячными поступлениями. Октябрь 2025

В прошлом месяце мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми вводными.
На этой неделе аналитики БКС обновили облигационную Стратегию на IV квартал 2025 г. Главное:
С момента создания портфеля фактические притоки по нему составили 22,2 тыс. руб. По итогам октября сумма всех полученных купонов достигнет порядка 24 тыс. руб.
Итоговая сумма инвестиций — 2 млн руб. Индикативная доходность портфеля — 23% годовых при ожидаемом на горизонте года ослаблении рубля.
15% инвестированных средств в прошлый раз мы оставили в фонде денежного рынка — сегодня распределим их между валютными облигациями и рублевыми бондами с фиксированным купоном. Полученные ранее купоны также реинвестируем в указанные классы активов.
Низкий риск — уверенный рост
Добавим в портфель выпуски двух золотодобытчиков — валютные облигации ЮГК и рублевые облигации Селигдара. На небольшую сумму приобретем облигации эмитента рейтинговой группы BBB — АйДи Коллект, отчетность компании за 6 месяцев текущего года выглядит вполне неплохо. Итоговая доля данной бумаги в портфеле — 3,5%.
ЮГК серии 001P-05
Селигдар серии 001Р-06
АйДи Коллект серии 001P-06
Обновленная структура портфеля выглядит так:
