5 перепроданных акций по сигналам RSI и стохастика

Российский рынок акций демонстрирует первые признаки торможения активного нисходящего движения. Индекс МосБиржи опускался сегодня в район 2430, теряя 12% от максимумов октября и 28% от максимумов 2025 г. Небольшую часть потерь удалось отыграть — индекс отскочил к 2500, однако многие бумаги остаются технически перепроданными. Рассмотрим пять таких акций с позитивным прогнозом аналитиков БКС.

Осцилляторы

Для определения перепроданности в техническом анализе традиционно используют такой класс индикаторов, как осцилляторы.

Что такое осцилляторы? Осцилляторы — это опережающие индикаторы, которые отслеживают так называемый перегрев тренда. Это состояние означает, что тренд слишком долго не разворачивался в противоположную сторону или же чрезмерно ускорился за последнее время. В случае восходящей тенденции перегрев означает перекупленность акций, при нисходящей тенденции — перепроданность.

Типичные представители этого класса — это Индекс относительной силы (RSI) и Стохастический осциллятор (Стохастик). Подробнее.

Оба осциллятора имеют сигнальные зоны перекупленности и перепроданности. В данном случае речь идет о перепроданности: для RSI это значения, близкие к 30 и ниже, а для Стохастика — 20 и ниже. Стохастик более чувствительный, поэтому разумно оценивать оба сигнала.

Топ-5 перепроданных акций

Рассматриваем бумаги только с позитивным фундаментальным взглядом аналитиков БКС. Со всеми оценками можно ознакомиться по ссылке.

Акция RSI Стохастик Хэдхантер 30 9 ЕвроТранс 30 9 Роснефть 32 13 ЛУКОЙЛ 33 9 ТМК 33 19

Хэдхантер. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 5200 руб. / +85%

Компания неплохо справляется с контролем операционных расходов в условиях замедления роста выручки, демонстрируя приемлемую рентабельность и высокую прибыль.

ЕвроТранс. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 170 руб. / +39%

Аналитики БКС считают, что финансовые показатели компании в III квартале 2025 г. могли улучшиться, несмотря на ситуацию на топливном рынке. Это найдет отражение в отчетности по РСБУ в конце октября и рекомендации дивидендов за III квартал.

Роснефть. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 670 руб. / +78%

ЛУКОЙЛ. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 8200 руб. / +52%

Акции крупнейших российских нефтедобытчиков оказались в состоянии подобной перепроданности на фоне резкого ухудшения сентимента после введения санкций США. Фундаментально они выглядят нейтрально для Роснефти и умеренно негативно для ЛУКОЙЛа.

ТМК. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 170 руб. / +58%

Для компании важно смягчение денежно-кредитной политики для снижения процентных расходов. Банк России продолжает опускать ключевую ставку, хотя и в сдержанном темпе. До конца года ожидаем ее сокращения до 16%. Восстановлению продаж будет способствовать наращивание закупок со стороны нефтегазового сектора, который в I полугодии 2025 г. сокращал их, используя накопленные запасы.

Технический анализ в терминале

Чтобы воспользоваться элементами технического анализа в личном кабинете, сперва необходимо в нем авторизоваться и перейти в «Терминал».

Инструменты для рисования на графике расположены на вертикальном меню слева. Индикаторы можно найти на горизонтальной панели над графиком.

