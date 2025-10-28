5 перепроданных акций по сигналам RSI и стохастика

Российский рынок акций демонстрирует первые признаки торможения активного нисходящего движения. Индекс МосБиржи опускался сегодня в район 2430, теряя 12% от максимумов октября и 28% от максимумов 2025 г. Небольшую часть потерь удалось отыграть — индекс отскочил к 2500, однако многие бумаги остаются технически перепроданными. Рассмотрим пять таких акций с позитивным прогнозом аналитиков БКС.
Для определения перепроданности в техническом анализе традиционно используют такой класс индикаторов, как осцилляторы.
Осцилляторы — это опережающие индикаторы, которые отслеживают так называемый перегрев тренда. Это состояние означает, что тренд слишком долго не разворачивался в противоположную сторону или же чрезмерно ускорился за последнее время. В случае восходящей тенденции перегрев означает перекупленность акций, при нисходящей тенденции — перепроданность.
Типичные представители этого класса — это Индекс относительной силы (RSI) и Стохастический осциллятор (Стохастик). Подробнее.
Оба осциллятора имеют сигнальные зоны перекупленности и перепроданности. В данном случае речь идет о перепроданности: для RSI это значения, близкие к 30 и ниже, а для Стохастика — 20 и ниже. Стохастик более чувствительный, поэтому разумно оценивать оба сигнала.
Рассматриваем бумаги только с позитивным фундаментальным взглядом аналитиков БКС. Со всеми оценками можно ознакомиться по ссылке.
|Акция
|RSI
|Стохастик
|Хэдхантер
|30
|9
|ЕвроТранс
|30
|9
|Роснефть
|32
|13
|ЛУКОЙЛ
|33
|9
|ТМК
|33
|19
Хэдхантер. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 5200 руб. / +85%
Компания неплохо справляется с контролем операционных расходов в условиях замедления роста выручки, демонстрируя приемлемую рентабельность и высокую прибыль.
ЕвроТранс. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 170 руб. / +39%
Аналитики БКС считают, что финансовые показатели компании в III квартале 2025 г. могли улучшиться, несмотря на ситуацию на топливном рынке. Это найдет отражение в отчетности по РСБУ в конце октября и рекомендации дивидендов за III квартал.
Роснефть. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 670 руб. / +78%
ЛУКОЙЛ. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 8200 руб. / +52%
Акции крупнейших российских нефтедобытчиков оказались в состоянии подобной перепроданности на фоне резкого ухудшения сентимента после введения санкций США. Фундаментально они выглядят нейтрально для Роснефти и умеренно негативно для ЛУКОЙЛа.
ТМК. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 170 руб. / +58%
Для компании важно смягчение денежно-кредитной политики для снижения процентных расходов. Банк России продолжает опускать ключевую ставку, хотя и в сдержанном темпе. До конца года ожидаем ее сокращения до 16%. Восстановлению продаж будет способствовать наращивание закупок со стороны нефтегазового сектора, который в I полугодии 2025 г. сокращал их, используя накопленные запасы.
Чтобы воспользоваться элементами технического анализа в личном кабинете, сперва необходимо в нем авторизоваться и перейти в «Терминал».
Инструменты для рисования на графике расположены на вертикальном меню слева. Индикаторы можно найти на горизонтальной панели над графиком.
