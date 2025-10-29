Там всегда очень волатильно — 3 турбулентные акции

Индекс МосБиржи отскочил после обвала, а самые волатильные бумаги всегда впереди широкого рынка — оцениваем краткосрочную динамику курсов.

Быстрый отскок после глубокого провала

Во вторник утром рынок рухнул к 2431 п. — очередные минимумы 2025 г. и уровни декабря 2024 г. После безостановочного падения с максимумов октября на 12% перепроданность рынка стала очень высокой — требовался технический отскок. Он состоялся. На подъеме удалось быстро отработать зону предыдущей потерянной поддержки, теперь это сопротивление в области 2500–2520 п. Отскок со дна — 3,5%.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от поступающих сигналов с внешнего контура и по ДКП ЦБ. А пока бенчмарк рискует вновь откатить вниз от технических преград. Следующее сопротивление — досанкционный гэп над 2650 п., но для этого нужны веские причины.

С такой волатильностью рынка максимальную изменчивость закономерно демонстрируют исторически самые турбулентные бумаги. Разберем факторы курсов и краткосрочную динамику акций. В фокусе — СПБ Биржа, ВК и Мечел.

СПБ Биржа

На вчерашнем отскоке они оказались самыми доходными на широком рынке — почти +10% со дна утренней сессии против +3,5% у бенчмарка. На минимуме было у 205 руб., а сегодня утром уже над 225 руб. Ближайшее сопротивление — под 230 руб., локальная поддержка — 220 руб. Правда, такой узкий коридор может быть быстро пройден вверх/вниз, если проявятся позитивные/негативные факторы. Бумаги подходят активным трейдерам с быстрой реакцией и контролем риска. Фактор волатильности — высокая чувствительность курса к острой геополитике.

ВК

Акции всегда быстрее индекса — сильнее падают на завале широкого рынка и мощнее отскакивают при улучшении общего сентимента. По экстремумам акции прошли путь снизу-вверх в 6%. На минимуме — 250 руб., а потом — над 264 руб. Поскольку Индекс МосБиржи уже отработал отскок и идет отбой от сопротивления, то и эти волатильные акции тоже остановятся на подъеме. Факторы курса — процентные ставки и фискальная политика. При появлении позитива на рынке (например, если сегодня вечером данные покажут замедление инфляции) ИТ-бумаги способны двинуть выше. Следующее сопротивление — на 270 руб.

Мечел

Типично волатильно из-за высокой долговой нагрузки корпорации, санкций и слабой конъюнктуры сырьевого рынка. В момент всеобщей паники бумаги рушились ниже 62 руб., это были минимумы с декабря аж 2020 г. Потом рынок развернулся, и эти турбулентные акции возглавили локальное ралли. На максимуме — выше 66 руб., или почти +7% по пикам. Скорее всего, отскок пока забуксует. А вот при потеплении сентимента на широком рынке они способны резко вверх к круглым 70 руб. Но и это будет всего лишь развитие краткосрочного отскока в рамках долгосрочного и среднесрочного даунтрендов.

