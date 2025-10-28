Рынок после обвала — пора в отскок?

Индекс МосБиржи рухнул на уровни декабря прошлого года. За неделю — минус 330 пунктов и 12%. Чрезмерная перепроданность диктует технический отскок — где сопротивления-ориентиры?

Пора в отскок

С максимума прошлой недели, от 2767 п., Индекс МосБиржи упал почти на 330 пунктов, или -12%. На минимуме утренней сессии вторника было 2431 п. — это уровни декабря 2024 г.

Панические настроения на рынке вызваны отменой саммита президентов РФ и США, санкциями со стороны США и ЕС, пересмотром прогноза ключевой ставки ЦБ на 2026 г., ростом налогов, падением инвалют, обвалом курсов дивидендных аристократов.

Волатильность возросла, эмоции зашкаливают, сентимент крайне негативный, идет волна маржин-коллов, а техническая картина в индексе удручающая. В такие моменты обычно и формируется локальное дно. О развороте говорить рано, но отскок акций на фоне сильной перепроданности явно назрел.

Ориентиры

Предыдущий уровень поддержки, а теперь уже сопротивление — 2520 п. Есть и психологическая отметка на 2500 п. Тем самым область 2500–2520 п. и будет минимальным ориентиром быстрого восстановления бенчмарка после тотального завала. Для закрытия досанкционного гэпа от 22 октября, чуть выше 2650 п., нужны факторы иного порядка, чем просто техническая перепроданность.

Опережающую динамику наверняка покажут самые волатильные акции.

