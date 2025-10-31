Взгляд экономиста. Рубль в начале 2026 г. будет чуть крепче, чем ждали ранее

₽🔃 В начале 2026 г. из-за временных факторов ослабление рубля будет идти более плавно, чем мы ждали ранее. С учетом поступающих данных мы также корректируем средний прогноз по курсу рубля на 2026 г. в сторону укрепления. Относительно предыдущего прогноза он будет крепче на 1,5 руб. и в среднем по году составит 92,5/$. В начале 2026 г. ожидаем курс около 87/$ с ослаблением до 96/$ к концу года.

Главное

• Слабый спрос на валюту поддерживает рубль. Экспортеры будут продавать валюту неравномерно. Волатильность рубля сохранится.

• Импорт в IV квартале 2025 г. остается слабым. Эффект оцениваем в среднем около 2 руб. по курсу. Ждем, что часть спроса на импорт перенесется на I квартал 2026 г.

• В долгосрочном переходе экономика может перейти на более низкий уровень импорта и экспорта, что слабо повлияют на динамику курса рубля.

• Из-за временных факторов в начале 2026 г. ожидаем курс около 87/$.

• С учетом свежих данных прогнозируем ослабление рубля до 96/$ к концу 2026 г.

Обновляем прогноз по курсу рубля на 2026 г.

Рост валютных депозитов — краткосрочный фактор поддержки рубля

💸За август–сентябрь в банковской системе валютные депозиты выросли на $12?5 млрд. Крупная часть этих средств — авансовые платежи в пользу Роснефти. Роснефть получает авансовые платежи на ежегодной основе и раз в пять лет в рамках контракта на поставку нефти в Китай. Экспортеры неохотно продают валюту по курсу 80/$, считая его переоцененным.

Полагаем, что в условиях слабого спроса на валюту часть валюты экспортеры так или иначе будут продавать. Однако большая часть валютных запасов будет продаваться по более слабому курсу, сдерживая ослабление рубля. Экспортеры будут привязывать продажу валюты к погашению долгов и оплаты прочих рублевых обязательств. Продажи, скорее всего, не будут равномерными. Волатильность рубля сохранится.

Импорт — краткосрочная слабость из-за НДС

📦Импорт в IV квартале 2025 г. остается слабым. Динамика импорта имеет как краткосрочные, так и долгосрочные факторы. Краткосрочные факторы ослабления спроса на импорт связаны с ростом НДС в следующем году. Из-за особенностей возмещения НДС импортеры несут убытки в размере 2% от запасов.

Вместо сезонного наращивания импорта перед новогодними праздниками импортеры, наоборот, распродают склады. Подобная картина наблюдалась в 2017 г. Тогда рост импорта был на треть меньше обычного.

Оцениваем эффект от снижения спроса на импорт в IV квартале 2025 г. в среднем около 2 руб. по курсу. Полагаем, что часть спроса на импорт перенесется на I квартал 2026 г. и будет связана с постепенным восстановлением запасов.

Импорт — долгосрочные перспективы

Доля импорта в ВВП была достаточно устойчивой на протяжении длительного времени.

⮞В 2014–2016 гг., когда ставки были высокими и ЦБ начал таргетировать инфляцию, доля импорта к ВВП не менялась.

⮞Даже в период ограничений, связанных с COVID-19, импорт в процентах к ВВП изменился незначительно.

⮞В 2022 г. импорт существенно снизился по понятным причинам.

⮞После 2022г. импорт восстановился не в полной мере. Возможно, влияние импортозамещения оказалось куда значительнее, чем принято считать, и потребность в импорте снизилась на 2–3% ВВП.

Переход экономики на более низкий уровень импорта вместе со снижением экспорта слабо повлияет на динамику курса рубля.

Высокие ставки — источник крепкого курса

🔀Во многом история высоких ставок связана с сокращением оттока капитала и лишь частично вызвана ослаблением спроса на импорт. Опыт США 1980-х показывает, что рост реальных ставок приводит к укреплению национальной валюты.

Такой же эффект сейчас наблюдаем и мы.

