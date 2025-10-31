Акции для активных трейдеров на ноябрь 2025

Цикл статей «Наиболее подходящие акции для активных трейдеров» продолжается. Оценим волатильность рынка в октябре, спрогнозируем динамику Индекса МосБиржи на ноябрь, обозначим вероятный курс самых турбулентных бумаг.

Обвал рынка и скачок волатильности

В октябре на рынке было очень волатильно — параметр рисковости Индекса МосБиржи взлетел за 10%, что оказалось в более чем в два раза выше сентябрьских метрик. Сначала возникла эйфория на фоне анонса встречи президентов РФ и США в Будапеште, а потом — сильное разочарование из-за отмены саммита, санкций против нефтянки и повышения прогноза ключевой ставки ЦБ. На пике паники обвал бенчмарка с пика месяца достигал 13%, трехлетний аптренд не устоял, были низы декабря 2024 г. Лишь к концу месяца удалось отскочить. Итоговые потери за период — 5%, индекс закрывает месяц в области 2550 п.

В ноябре волатильность даже чисто статистически должна сократиться — слишком уж перепугались, а индекс акций попробует стабилизироваться. Есть шанс на возврат в аптренд. Для этого бенчмарку нужно прорываться и закрепляться над 2580 п., тогда возникнет потенциал на месяц — на досанкционный гэп от 22 октября, над 2650 п.

Кстати, по историческим меркам ноябрь — самый доходный месяц года. Частотность роста — 75%. Посмотрим, как рынок отработает биржевой сезон 2025.

Топ-5 акций для активных трейдеров

В качестве меры волатильности (рисковости активов) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. Рейтинг самых волатильных бумаг в составе индекса — в таблице:

Средняя волатильность по выборке почти в два раза выше параметра рисковости самого Индекса МосБиржи. Активным трейдерам, зарабатывающим на эффекте высокой волатильности акций, есть из чего выбрать. Главное при работе с такими турбулентными инструментами — контролировать риски. Оценим факторы курсов акций, обозначим технические ориентиры на ноябрь.

ПИК. Самые волатильные акции рынка — постоянные участники нашего рейтинга. По отрицательной доходности тоже лидировали — хуже всех из состава бенчмарка за октябрь. Обвал курса вызван отказом от дивидендов, обратным сплитом и рисками потери наивысшего листинга. На минимуме периода было ниже 360 руб. — область пятилетнего дна, потом сильный отскок до сопротивления 430 руб. Технические движения были оценены верно, и активные трейдеры могли неплохо заработать. Месяц закрывается у 390 руб. Область сопротивления на ноябрь — 410–430 руб., волатильность курса сохранится повышенной, но при вероятном отскоке они все-таки могут проигрывать широкому рынку на фоне корпоративной неопределенности.

Аэрофлот. Чувствительность акций к фактору геополитики очень высокая — ожидания перемирия толкают котировки вверх на фоне призрачных оценок возобновления трансатлантических перелетов, а ухудшение ситуации на внешнем контуре приводит к крутому пике. В начале октября из-под круглых 50 руб. был взлет выше 58 руб., или более 15%, а потом опять резко вниз. Закрытие октября на минимумах — немногим выше 50 руб. Это очевидная психологическая поддержка. Скорее всего, ее вновь удастся отбить и отскочить. Ближайшее техническое сопротивление — область 53–55 руб. Движение может быть быстрым, главное, чтобы фон вновь не подвел.

МКБ. Редкие участники рейтинга, но в октябре отличились. Там относительно низкая ликвидность, а это залог рисковости инструмент и повышенной волатильности курса. На финише месяца — у 6,7 руб. Бумаги на нижней границе годовой сужающейся формации — отсюда скорее вверх, чем дальше вниз. К концу ноября верхняя граница упадет к круглым 7 руб., и это можно взять в качестве ориентира подъема. Фактор давления на курс — отсутствие дивидендов. По динамике они могут проигрывать другим банкам, где есть выплаты акционерам.

Татнефть. На минимуме месяца было у 511 руб. — значения конца ноября 2024 г. Факторы курса — низкая стоимость барреля нефти и удержание инвалют на минимумах года. Для бумаг экспортера это важно. Закрываются акции в отскоке с годового дна, ниже 550 руб., и здесь важное техническое сопротивление. При дальнейшем восстановлении широкого рынка и эти акции прорвут свою преграду, тогда ориентир сразу сместится к 570 руб. В ноябре ожидается подорожание нефти, ближе к $70, и рост курсов инвалют — доллар за 82, евро к 95, юань по 11,5.

ВК. Там типично очень волатильно. Акции всегда в рейтинге турбулентности. Разлет цен за месяц — 245 руб. и 282 руб., или свыше 15% по экстремумам. Акции ИТ-сектора чувствительны к фактору фискального ужесточения, но льготы по НДС сохранили. Инфляция не ускоряется, и в декабре ставка ЦБ может быть вновь снижена на 50 б.п., до 16%. Вот эти идеи и могут быть разыграны. При улучшении общего сентимента бумаги наверняка будут вновь быстрее индекса. В конце октября — над 260 руб., а в ноябре акции могут повторить локальные максимумы, над 280 руб., причем достаточно оперативно.

