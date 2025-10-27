Продать любой ценой. Что такое мисселинг и как от него защититься

Потребители финансовых услуг и инвесторы порой жалуются на то, как им обманом навязывают неподходящие услуги или товары. Такую практику называют мисселингом.

Расскажем подробнее, что это такое и как этого избежать.

Умолчали и не договорили

Представьте, что вы решили открыть депозит в банке, изучили варианты, нашли интересный конкретно для вас. Кроме того, отдельно обращали внимание на тот факт, что банковские вклады защищены государством. В конце концов, вы решили обратиться в банк.

Менеджер в кредитной организации заявил, что есть более выгодный вариант с теми же плюсами — инвестиционный страховой продукт. Вы согласились оформить его, а спустя время, когда потребовались деньги, выяснили, что не числитесь вкладчиком банка. Вам рекомендуют обратиться в страховую компанию.

Так, вы столкнулись с мисселингом.

Мисселинг — сокрытие или искажение информации о товаре или услуге. Продавец может не раскрывать важные детали о продукте, чтобы потребитель знал только о привлекательных и положительных его характеристиках, совершал сделку, выгодную в первую очередь для организации. В итоге клиент получает не то, что ожидал, а нюансы раскрываются либо уже в процессе совершения сделки, когда неудобно отказываться, либо после.

Нюансы определения

По данным Банка России, зачастую под мисселингом подразумевают любую неприемлемую практику или недобросовестное поведение финансовых организаций при взаимодействии с потребителями и инвесторами. Хотя сам термин фактически означает продажу одного финансового продукта под видом другого.

Так, к мисселингу по данным регулятора, относятся:

предложение комбинированного продукта, инвестиционного или страхового продукта под видом банковского вклада

предложение услуг компаний, не имеющих лицензию Банка России и не входящих в его реестр, под видом лицензированной деятельности.

Банк России уточняет, что другие формы недобросовестных практик финансовых организаций называются не мисселингом, а иначе. Например:

недобросовестное информирование — когда обещают гарантированный доход или навязывают продукт без предварительного ознакомления с документами

— когда обещают гарантированный доход или навязывают продукт без предварительного ознакомления с документами продажа неподходящих продуктов — когда продают продукты незащищенным категориям клиентов или без необходимых знаний и опыта

— когда продают продукты незащищенным категориям клиентов или без необходимых знаний и опыта непрозрачное ценообразование — когда предлагают продукты и услуги со скрытыми и неочевидными комиссиями или ценовыми параметрами

— когда предлагают продукты и услуги со скрытыми и неочевидными комиссиями или ценовыми параметрами связанная продажа — когда услугу предоставляют только с оформлением страховки, дополнительных платных услуг, включением договора об обязательном пенсионном страховании.

Осязаемая проблема

По данным ЦБ РФ, в 2024 г. регулятор получил 338 тыс. жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов на навязывание дополнительных услуг и мисселинг.

В 2024 г. случаи мисселинга сократились более чем вдвое год к году за счет того, что в 2023 г. регулятора наделили полномочиями приостанавливать продажи, при которых были нарушены правила информирования людей.

Год без комиссии Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽ Дисклеймер Инвестировать

Как защитить себя

Проверяем организацию

Список лицензированных финансовых организаций есть на сайте ЦБ РФ. Если вы хотите проверить, находится ли компания, в которую вы хотите обратиться, в реестре регулятора, просто вбейте ее в поисковой строке.

Изучаем договор

Ключевой совет при оформлении договора для любой услуги — внимательное чтение документа перед подписанием. И здесь кроется основная проблема: текст может доходить до нескольких десятков страниц, а юридические формулировки вряд ли будут понятны простому обывателю. Поэтому можно попросить переслать вам документ для предварительного и вдумчивого ознакомления.

Например, если вы хотите оформить вклад, в первую очередь нужно изучить эти нюансы:

с кем заключается договор

попадают ли деньги в систему госстрахования вкладов

будет ли гарантированная доходность и в каком размере

где отслеживать доходность и есть ли комиссии

какие срок у договора и условия для его расторжения при необходимости.

Так как один из самых распространенных видов мисселинга — навязывание страховки, помните, что от нее можно отказаться уже после оформления. Главное — успеть сделать это в период охлаждения.

Если речь идет об инвестиционном страховании, банк вообще обязан проверить покупателя на знания особенностей и рисков таких полисов — провести тест. Исключения — если у покупателя есть статус квала или он вносит сразу от 1,4 млн руб.

Не поддаемся манипуляциям

Менеджер кредитной организации может настаивать на том, чтобы вы приняли решение прямо сейчас, и руководствуется разными аргументами. Он может утверждать, что предложение действует только сегодня или что у вас нет другого выбора.

Помните, что не следует принимать такие серьезные решения без уверенности на 100%. Не бойтесь говорить «нет» и отстаивать свои интересы.

На сайте ЦБ РФ есть блок с практическими кейсами и рекомендациями для финансовых компаний разного типа. Можно ознакомиться с тем, что регулятор не рекомендует им делать в рамках работы с клиентами, — ради общего развития или чтобы заранее заручиться полезной для себя информацией перед походом в кредитную организацию.

Сравниваем разные предложения

Прежде чем обращаться за нужным вам продуктом, изучите предложения разных компаний, чтобы выбрать наиболее выгодный для вас. Так, можно заранее узнать, где включены дополнительные ненужные услуги и, соответственно, их избежать.

Возможно, имеет смысл изучить отзывы на конкретные филиалы компаний — иногда клиенты пишут о негативном опыте мисселинга. Это явный признак, что нужно поискать другие места.

Что делать, если мисселинг уже произошел?

• В течение 14 дней после сделки от товара или услуги можно отказаться. Такое право закреплено в законе «О защите прав потребителей», а двухнедельный срок считается «периодом охлаждения».

• Как отмечает регулятор, с 1 июля 2024 г. банки, страховые компании, МФО, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных услуг и другие участники финансового рынка обязаны рассматривать обращения физических и юридических лиц и направлять им ответы.

Поэтому ЦБ РФ рекомендует сначала обращаться напрямую в кредитную организацию с жалобой, где будет изложена суть проблемы. Компания должна будет ответить в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения.

Можно написать претензию на имя руководителя организации. Сначала нужно найти ИНН компании на ее официальном сайте или в онлайн-сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес». Затем ввести ИНН в поисковую строку ЕРГЮЛ и скачать полученную выписку, где будут указаны имя директора, юридический адрес компании, а также необходимые реквизиты.

• Если это не помогло, ЦБ РФ рекомендует обращаться к нему напрямую. Памятка о том, как составлять письмо к регулятору, находится здесь. В течение трех дней после его отправления на электронную почту автора приходит уведомление с регистрационным номером обращения.

Банк России отвечает в течение 30 календарных дней, но в некоторых случаях этот срок увеличивается до 60.

БКС Мир инвестиций