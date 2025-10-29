5 идей в российских акциях. Ситуативный пессимизм не отменяет фундаментальные условия

Индекс МосБиржи отскакивает от минимального уровня с конца прошлого года — 2431 п. Поводом для недавней просадки послужила несбывшаяся надежда на смягчение внешнеполитического фона — анонсированная встреча президентов РФ и США была отменена. Несмотря на эмоциональную реакцию рынка, фундаментально сильные акции российских компаний сохраняют свою привлекательность.

Приводим список из пяти бумаг, интересных для покупки на средний и долгий срок.

Лидер российского технологического сектора

• Финансовые результаты Яндекса за III квартал 2025 г. можно оценивать как сильные. Квартальная выручка увеличилась на 32% год к году (г/г), а скорректированная чистая прибыль — на 78% г/г. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. более чем на 30% г/г, а также повысила ожидаемую величину годового скорректированного показателя EBITDA с 250 млрд руб. до 270 млрд руб.

• Ждем, что результаты Яндекса в 2025–2026 гг. будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Недавно стало известно, что компания запускает новый сервис «Аптеки» — он позволит заказывать с доставкой лекарства, которых нет в наличии поблизости.

• Отдельно отметим, что допэмиссии акций компании не будут ограничивать рост котировок в условиях развития бизнеса. Новые санкции ЕС против Яндекс Банка также не создадут препятствий.

• Долговая нагрузка остается достаточно низкой (0,3х по соотношению Чистый долг/EBITDA в 2024 г.). Это положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке.

• В конце сентября был закрыт реестр акционеров для выплаты полугодовых дивидендов в размере 80 руб. на акцию, или около 2% от цены на момент отсечки. Переход бумаг в разряд дивидендных — позитивный долгосрочный фундаментальный фактор.

Яндекс: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 6900 руб. / +77%

Все еще дивидендная фишка сезона

• Акции продовольственного ритейлера с достаточно низкой долговой нагрузкой представляют собой интересный актив. Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и существенные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов. Тем не менее в начале осени они просели вместе с рынком — это создает возможность для покупки на средний и долгий сроки.

• В конце октября компания опубликовала в целом нейтральные финансовые результаты за III квартал 2025 г. Квартальная выручка выросла на 18,5% г/г при росте сопоставимых продаж на 10,6% и расширении торговых площадей на 9,2%. Однако чистая прибыль снизилась на 19,9% г/г, до 28,3 млрд руб.

• Акции очистились от дивидендов 9 июля, дивдоходность составила 18,8%. Кроме того, до конца года могут быть выплачены промежуточные дивиденды за 2025 г. Их величина предварительно оценивается в 300 руб., что составляет порядка 12% от текущей цены.

ИКС 5: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 4100 руб. / +63%

Естественная монополия — устойчивая и рентабельная

• Финансовые показатели Транснефти относительно стабильны. Выручка за I полугодие 2025 г. по МСФО составила 720 млрд руб., практически не изменившись год к году. Прибыль сократилась на 10% г/г, до 153 млрд руб., в основном по причине роста налоговой нагрузки. Однако обнадеживающим сигналом выступает ожидаемое восстановление льготы в виде инвестиционного налогового вычета из региональной части налога на прибыль.

• Надо отметить, что финансовые результаты компании не страдают при спаде цен на нефть. Ее выручка формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях. Уже в начале 2026 г. тарифы на услуги Транснефти могут быть проиндексированы в среднем на 5,1%. Между тем компания выступает главным бенефициаром наметившейся среднесрочной тенденции к росту объемов добычи нефти в РФ.

• После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции Транснефти стали более доступными массовому инвестору. Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017 г. Годовые выплаты акционерам составили 198,25 руб. на бумагу, или порядка 13,2% от цены на момент отсечки. Теперь эти акции можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Аналитики БКС прогнозируют двузначную дивидендную доходность и за 2025 г.

• Сейчас акции Транснефти торгуются на 48% дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они интересны для покупки на средний и долгий сроки.

Транснефть-ап: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 1800 руб. / +48%

История роста в банковском секторе

• В 2025 г. прогнозируется увеличение операционной чистой прибыли Т-Технологий на 40% при сохранении высокой рентабельности капитала, больше 30%. Общее число клиентов экосистемы Т, исходя из результатов за сентябрь 2025 г., увеличилось на 15% г/г и достигло 52,8 млн человек.

• Позиции этого представителя финтех-сектора усилились после интеграции с Росбанком. Теперь компания входит в топ-5 отрасли. Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество. К тому же Т-Технологии продолжают приобретать интересные активы: в текущем году холдинг получил контроль над банком Точка и стал владельцем косвенной доли в российском бизнесе Яндекса.

• После редомициляции и смены крупнейшего акционера у Т-Технологий началась новая дивидендная история. Выплата акционерам за I полугодие 2025 г. составила 35 руб. на акцию, или около 1,2% от стоимости на момент отсечки. Относительно скромная дивидендная доходность компенсируется активным ростом масштабов бизнеса.

• Текущий прогнозный мультипликатор P/E равен 4,7х — существенно ниже среднего исторического уровня (9,3х) и всего лишь на 17,5% выше аналогичного показателя у Сбера. С учетом более высоких темпов роста у Т-Технологий это выглядит привлекательно.

Т-Технологии: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 4400 руб. / +51%

Расширяющийся бизнес с высокой нормой прибыли

• Озон Фармацевтика — лидирующий отечественный производитель фармацевтических препаратов с большим портфелем лекарственных средств. Бизнес-стратегия компании основана на развитии имеющегося набора дженериков.

• Производитель занимает сильные позиции в секторе государственных закупок и рецептурном сегменте, что означает достаточно высокую устойчивость бизнеса. Более 65% выручки формируется за счет реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

• В настоящее время в портфеле Озон Фармацевтики присутствуют более 500 регистрационных удостоверений. Еще 248 препаратов находятся на разных стадиях разработки. Это создает предпосылки для устойчивого органического увеличения масштабов бизнеса в ближайшие годы. Прогноз аналитиков БКС предполагает рост выручки компании на 21% в год до 2032 г.

• Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г. оказались слабыми. Это объясняется эффектом высокой базы на фоне сильных показателей годичной давности. Несмотря на серьезный объем капитальных вложений (2 млрд руб.), фармкомпания снизила чистый долг за отчетный период на 2%, до 9,9 млрд руб. Прогноз по годовому приросту выручки на уровне более 25% остается в силе.

• Озон Фармацевтика после выплаты дивидендов за I квартал 2025 г. объявила и полугодовые промежуточные дивиденды в размере 0,25 руб. на акцию, или около 0,5% от цены на момент отсечки. Желание эмитента регулярно выплачивать дивиденды вскоре после IPO можно оценивать как позитивный фундаментальный сигнал.

• Недавно состоялось SPO акций фармкомпании, которое можно признать успешным. Цена размещения составила 42 руб. Сейчас бумаги торгуются на 20% дороже указанного уровня, а их доля в свободном обращении увеличилась до 14%. После проведения SPO акции Озон Фармацевтики были переведены в первый уровень листинга Мосбиржи.

Озон Фармацевтика: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 110 руб. / +119%

