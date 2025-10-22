Взгляд БКС. Тарифы на услуги Транснефти с 1 января могут вырасти на 5,1%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 2026 г. индексировать тарифы на услуги Транснефти по транспортировке нефти в среднем на 5,1%.

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. На столько же — 5,1% — предлагается индексировать тарифы на транспортировку и перевалку нефтепродуктов с января 2026 г.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Ожидаемо. Темпы роста соответствуют целевым темпам инфляции, заложенным в Прогнозе социально-экономического развития. Постановление Правительства РФ предписывает индексацию тарифов с 2021 по 2030 гг. на 99,9% от прогнозного индекса потребительских цен (ИПЦ). Текущий год, впрочем, стал исключением: после первоначальных планов индексировать тарифы на перевалку нефти на 5,8% Транснефти в итоге одобрили индексацию на 9,9%. Однако компания получила ставку налога на прибыль в 40% с 2025 г. по сравнению со стандартной 25%.

Нейтральная новость, сохраняем «Позитивный» взгляд. Мы считаем новость несущественной для динамики Транснефти в самой ближайшей перспективе. Темпы индексации соответствует постановлению Правительства РФ о правилах индексации тарифов на транспортировку нефти.

Сильнее поддержать результаты в следующем году могут объемы, а именно потенциальная возможность для российских производителей нарастить нефтедобычу на 6% г/г, до 550 млн т, в рамках сделки с ОПЕК+.

У нас «Позитивный» взгляд на бумаги Транснефти — по мультипликатору P/E 3,6х на 2025 г. привилегированные акции компании торгуются с дисконтом к историческому среднему в 5,3х.

БКС Мир инвестиций