В здравом уме. Как надолго сохранить работоспособность мозга

Для качественной работы и сохранения здоровья в тренировках нуждаются не только наши мышцы, но и мозг. Рассказываем о полезных упражнениях, которые помогут лучше соображать, улучшат память и в будущем помогут избежать преждевременного старения мозга.

Зачем «тренировать» мозги

Гимнастика для мозга нужна не только детям — а чаще всего именно им рекомендуют такие упражнения при проблемах развития — но и взрослым.

Упражнения восстанавливают работоспособность и продуктивность, тренируют умение слушать и слышать, чувствовать свое тело. Гимнастика поможет сформировать уверенность в себе при публичных выступлениях, на собеседованиях и переговорах, разовьет творческие способности и абстрактное мышление.

Развиваем межполушарные связи

Для интеллектуального развития, тренировки памяти и внимания, профилактики старения мозга рекомендуется выполнять упражнения, которые развивают связи между его полушариями. Для этого нужно чаще делать что-то не ведущей рукой: если вы правша — то левой, а если левша — то правой. Например, рисовать, писать, принимать пищу. И важно делать это регулярно.

А вот еще несколько полезных упражнений для развития межполушарных связей:

• Как можно быстрее перебирайте пальцы рук, делая кольцо, соединив указательный палец сначала с большим, затем со средним, с безымянным и мизинцем — и в обратном порядке.

• На плоскости стола меняйте три положения: сжатая в кулак рука, ладонь ребром, выпрямленная рука ладонью вниз. Сначала выполните упражнение левой рукой, затем правой, а затем двумя.

• Возьмитесь левой рукой за кончик носа, а правой — за противоположное ухо. Одновременно отпустите руки, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук.

• Около 30 секунд рисуйте в воздухе различные фигуры обеими руками. Подойдут, например, буквы или цифры.

Улучшаем память

Вот несколько упражнений, которые помогут улучшить память:

• Перед сном постарайтесь в мельчайших деталях вспомнить все, что делали с самого утра, с момента пробуждения. Затем прокрутите свой день в обратном порядке. Поверьте, далеко не у всех получается с легкостью все вспомнить.

• Чаще считайте. В свободную минуту производите в уме математические вычисления. Например, сложите между собой цифры проезжающих мимо машин. Это отлично разовьет вашу память.

• Старайтесь как можно быстрее придумать слово на каждую букву алфавита.

• Учите стихи или песни. Это один из наиболее простых способов улучшить память.

• В течение минуты рассматривайте какую-нибудь картинку или предмет. Затем отвернитесь и постарайтесь воспроизвести все в уме до мельчайших деталей.

Повышаем умственную активность: тест Струпа

В 1935 г. психолог Джон Струп провел эксперимент, который позже назвали тестом Струпа. Эксперимент состоял из трех этапов, на первом из которых добровольцев попросили прочитать вслух раскрашенные слова, игнорируя цвет и сосредоточившись на буквах. Не соответствующий слову цвет увеличил время реакции на 6%.

На втором этапе добровольцы должны были, наоборот, назвать цвета слов. То есть при виде слова «белый», написанного синими буквами, нужно было сказать «синий». Это увеличило время их реакции на 74%. На третьем этапе участники должны были выполнять подряд оба предыдущих задания.

Тест Струпа получил большую известность, и позднее его стали использовать для повышения умственной активности человека и развития внимания.

Попробуйте и вы: быстро называйте цвета, в которые окрашены слова на картинке. Перед началом упражнения засеките время, чтобы посмотреть свой результат.

Потренироваться можно здесь.

Обрабатываем информацию быстрее: таблица Шульте

Разработанные немецким психотерапевтом Вальтером Шульте таблицы не только тренируют ум и память, но и являются профилактикой болезни Альцгеймера. Кроме того, они повышают скорость обработки информации и развивают периферийное зрение.

Найдите число 19 и сконцентрируйтесь на нем. Затем ищите числа от 1 в порядке возрастания, не открывая глаз от числа 19.

Можно тренироваться тут, а можно составлять таблицу самостоятельно, располагая цифры в случайном порядке.

Делать все вышеописанные упражнения лучше всего ежедневно, а перед их началом рекомендуется засекать время, чтобы день за днем отслеживать свой результат.

