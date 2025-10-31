Прогнозы и комментарии. Сильные движения акций на новостях

Главное

• Индекс МосБиржи вырвался из локального боковика вверх и ускорился в направлении ранее утерянной трендовой поддержки — теперь это краткосрочный ориентир и важное сопротивление на 2580 п. Триггерами роста бенчмарка стали корпоративные новости по голубым фишкам.

• Бумаги в фокусе: Мечел, ЛУКОЙЛ, Газпром и аномальный всплеск в ВУШ.

• Рубль быстро ослаб, курс доллара резко вернулся выше 80 — покупки инвалют от круглых оправданы и спекулятивно, и тактически. Среднесрочные ориентиры значительно выше.

• На внешнем контуре: фиксация на рынке акций США на процент по факту ФРС, но утренние фьючерсы выкупаются на фоне тарифной сделки с КНР и ралли в ИТ-секторе. Азиатские и европейские бенчмарки акций завершат торговую неделю на многолетних и исторических максимумах. А российским трейдерам предстоит работать еще и в субботу.

• На сырьевом рынке: нефть Brent вновь откатила на $64, золото опять выше $4000, а турбулентный газ NG прервал коррекцию и взлетел над $4.

В деталях

Индекс МосБиржи восстанавливается — на открытии был локальный провал, но даже к поддержке 2500 п. не подошли, и на минимуме только у 2506 п. А потом рост весь день, на пике сессии над 2567 п., и вечерка закрыта в +1,4%. За три сессии бенчмарку удалось отскочить с годового дна более 5%.

Факторами улучшения биржевого сентимента стали корпоративные новости:

• ЛУКОЙЛ получил предложение о приобретении зарубежных активов — большого дисконта в оценке теперь может и не быть. Акции взлетели более 2%, а их вес в индексе максимальный — 15%. • Газпром запланировал инвестпрограмму на 2026 г. — 1,1 трлн руб., а это на 30% меньше, чем в 2025 г. Рост акций почти на процент, вес голубой фишки в бенчмарке — 11%. • Мечел готовится к крупной сделке — бумаги на эмоциях раллировали на 15%, а потом все посчитали стоимость чистых активов. Там типично очень волатильно.

Поддержку российскому рынку акций также оказывали рост курсов инвалют — в среднем на процент, активные покупки ОФЗ — индекс RGBI прибавил более процента, и затишье на информационно-геополитическом фронте.

Пока это лишь восстановительный технический отскок рынка после тотальных распродаж на фоне новых санкций и все еще умеренно жесткой ДКП ЦБ. Но он может перерасти и в разворот, если индекс вернется выше глобальной трендовой линии — сейчас это область 2580 п. Уже недалеко, но сопротивление очень важное. Если все получится, и динамическая преграда вдруг падет, следующий уровень — над 2650 п., там остался межсессионный досанкционный гэп 22 октября. Закрытие большой торговой недели станет показательным — завтра тоже работаем.

На валютном рынке: резкий возврат доллара выше круглых 80 (+1,3%), евро вновь дороже 93 (+1,2%), а юань у 11,3 (+0,7%). Идея подхвата от круглых остается рабочей, и это краткосрочная и быстрая прибыль для спекулянтов, а тактически курсы видятся значительно выше — до конца года доллар может вернуться над 85, тогда евро опять по 100, а юань вновь на 12.

Бумаги в фокусе

• Мечел (+3,5%). Очень волатильная сессия — в моменте был скачок на +15% и подлет к 75 руб., а закрытие лишь у 67 руб. Причина турбулентности — информация от корпорации о готовящейся крупной сделке и праве несогласных акционеров на выкуп бумаг по 82 руб. за обычку и 79 руб. за префы. Спекулятивная реакция была молниеносной, но когда внимательно прочитали условия оферты — на выкуп не более 10% от стоимости чистых активов (СЧА), и то, если она будет положительной — скептицизм возобладал. Активные трейдеры могли выйти по 70 руб. Технические тренды все еще направлены вниз, фундаментальные вводные пока слабые.

• ЛУКОЙЛ (+2,2%). Акции тяжеловеса выступили триггером роста всего широкого рынка акций — ранее была высокая неопределенность оценки зарубежных активов, а на фоне договоренностей с трейдером Gunvor Group риски продажи по бросовым ценам снизились. Вчера утром отмечалась интересная поддержка у 5350 руб., и заход туда был, а потом резко вверх выше 5560 руб. Закрытие над важными 5500 руб., перспектива до конца осени прежняя — возврат над 5800 руб.

• Газпром (+0,8%). Инвест программа на 2025 г. недавно была пересмотрена до 1,615 трлн руб. — рост расходов снижает норму прибыли на акционерный капитал. А вчера появился анонс инвестпрограммы на 2026 г. — там 1,1 трлн руб., что в будущем предполагает секвестр затрат на треть относительно текущего года. Конечно, о дивидендах говорить рано — таких оценок на рынке попросту нет, но сентимент несколько улучшился, и акции в моменте прыгали выше 118 руб. Локальная поддержка на 117 руб., а ближайшим ориентиром-сопротивлением при продолжении роста на широком рынке выступит область 120 руб.

• ВУШ Холдинг (+15%). Сильный рост на аномальных оборотах — наторговали свыше 6 млрд руб., это на порядок выше среднего. Вся капитализация корпорации немногим более 10 млрд руб., а коэффициент free-float около 27%, тем самым на рынке обернули чуть ли не все акции. На максимуме дня — выше 104 руб. На прошлой неделе ВУШ сообщил о начале закрытого периода на совершение операций с бумагами группы — видимо, с этим и связан хайп, правда, почему-то реакция сильно запоздалая. Здесь слишком много спекулятивного наплыва, устойчивой динамики точно не ожидается.

