Резкие движения глобальных бенчмарков

Рынки в пятницу, 31 октября:

Глобальные рынки акций. Индексы США от исторических максимумов падали до 1,5% — классическая фиксация по факту решения ФРС. На этом можно было быстро заработать — паттерн вновь подтвердился. А сегодня утром резкий рост фьючерсов и полный выкуп вчерашней просадки — сыграли ожидания тарифной сделки США и КНР и ралли в ИТ-секторе. Волатильность рынка повысилась, но западный оптимизм перекидывается на площадки Азии, и европейские пятничные торги также пройдут на подъеме.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng снижается на процент. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, а вот индекс Nikkei прибавляет еще 2% и завершает ударный октябрь на рекордном в истории уровне.

Нефть Brent курсирует в рамках локального боковика $64–65. В моменте курс барреля прокалывает нижнюю границу, но, скорее всего, неделя будет закрыта нейтрально, и фьючерс вернется в узкий диапазон. На будущей неделе состоится очередное заседание ОПЕК+ по квотам — трейдеры в неопределенности. А за нефтебыков играют факторы снижения ставки ФРС, перспективы торговой сделки США и КНР, острая геополитика, санкции против российской нефтянки и сильное падение запасов сырой нефти в Штатах. По совокупности факторов больше вероятность на выход из консолидации вверх, и фьючерс в ноябре может рвануть ближе к $70. Контракт на Мосбирже с исполнением 3 ноября — BRX5, следующий — BRZ5.

Золото в последнее время очень волатильно, влияние спекулянтов крайне высокое. После ралли под $4400 и обвала ниже $3900 унция вновь дороже $4000. Цикл устойчивого роста завершен, сейчас время активных трейдеров. Факторы за движение вниз — снижение защитной функции на фоне тарифной сделки, отскок обратно коррелируемого индекса доллара DXY к 99,5 п., техническая перегретость. А драйверы роста — смягчение ДКП центробанков, скупка металла в золотовалютные резервы. После восстановления выше $4000 не исключается очередной резкий маневр вниз. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG может быстро менять направление: было падение под $3,8, росли риски погружения к $3,6, как вдруг все изменилось, и волатильный фьючерс резко взлетает выше $4. Фактор — высокий экспорт СПГ в Европу и Азию. Кто ждал в кеше более интересной цены для подхвата в лонг, в этом спекулятивном раунде остались не у дел, придется ждать нового сигнала. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в конце ноября — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5, сегодня экспирация, а новый — FFX5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

