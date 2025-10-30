Курс доллара пока еще под 80

Главное

• Рубль закрылся разнонаправленно — к доллару и евро укрепился, а юаню проиграл полпроцента. Консолидация инвалют на минимумах вскоре завершится, курсы двинут в одном направлении. Покупки от круглых — 80 за доллар и 11 за юань — остаются в приоритете.

• На товарном рынке: нефть Brent в боковике $64–65 с перспективой прорыва верхней границы; золото шатает от $3900 к $4000 и обратно; волатильный газ NG под $3,8 с риском погружения ближе к $3,6.

В деталях

Рубль завершил сессию среды разнонаправленно: у доллара отнял полпроцента, и курс ЦБ на 30 октября под 79,5, евро просел на 0,7%, до 92,2, а вот юань окреп на полпроцента и пара CNY/RUB закрылась над 11,22. Разрозненная краткосрочная динамика курсов инвалют сохраняется из-за чисто технического фактора — разница во времени фиксации котировок на внебиржевых и биржевых площадках. Синхронность остается на срочном рынке.

Доллар под 80, но это временно. Поддержка рубля исходит от ужесточения фискальных и монетарных факторов — налоги растут, а прогноз ключевой ставки ЦБ на 2026 г. повышается. Однако корпорации вскоре адаптируются к росту издержек, а в декабре вследствие замедления инфляции регулятор может вновь снизить ставку, на 50 б.п. Также завершился налоговый период. Теперь этот фактор уже не действует, а общее предложение валюты на рынке от экспортеров должно уменьшиться. Вскоре и экспортные притоки могут замедлиться на фоне относительно низких котировок нефти и газа. Тем самым удержание доллара под круглыми не продлится долго, и это дает хороший момент для спекулятивного захода под перспективу восстановления курсов. Аналогично с юанем — 11 интересно для подхвата, недавно там были круглые уровни, а теперь уже +2%.

Среднесрочные ориентиры. Выход из консолидации и ускорение доллара от 80 и юаня от 11 может состояться без предупреждения. Так бывает — со дна августа до пиков сентября курсы прыгали до +10%. До конца года ожидается укрепление доллара выше 85, евро может направиться к 100, а юань — вновь на 12. От текущих в среднем это более 6% — спекулятивно интересно. Промежуточные сопротивления — доллар над 82, евро у 95 и 11,5 за юань. Остается дождаться триггера, но быть в позициях нужно заранее — на скачке волатильности успешно войти бывает проблематично.

Инструменты. Чтобы поучаствовать в грядущем восстановлении курсов инвалют можно использовать направленные позиции в контрактах на твердые валюты и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций