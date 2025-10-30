ПрофитОткрыть счет
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 30 октября. Доллар перешел к снижению

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 30 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 79,4715 руб., снижение на 0,43% к вчерашнему значению 79,8174 руб.

• Евро — 92,2466 руб. (-0,74% к 92,9395 руб.).

• Юань — 11,1707 руб. (-0,19% к 11,1921 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,2451 руб. (-0,44% к 10,2911 руб.).

