Реакция глобальных бенчмарков на ФРС

Рынки в четверг, 30 октября:

Глобальные рынки акций. Индексы США закрылись нейтрально и вблизи максимумов — сегодня Пекин и Вашингтон попытаются договориться по тарифам, а ФРС снизила ставку до 4%. Технический тренд на рынке акций очень сильный. Однако без коррекций не бывает роста, и в ближайшие сессии может сформироваться пик в S&P 500. Статистика движения рынка после заседания ФРС — в помощь краткосрочным продавцам.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng пока торгуется в нуле, но он исторически очень волатильный и при фиксации в Штатах полетит вниз одним из первых. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei консолидируется на рекордных в истории уровнях, но эйфория таит риски.

Нефть Brent откатывала на поддержку $64, а потом ожидаемо вернулась к сопротивлению $65. В ближайшие сессии может сохраниться боковик в этих узких границах. Выход, скорее всего, будет вверх — вновь под $67. Один из факторов поддержки нефтебыков — сильное падение запасов сырой нефти в США: почти -7 млн баррелей против оценок выбытия миллиона. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото после планового обвала под $3900 ожидаемо быстро возвращалось над $4000, но вновь стремится на минимумы месяца. Утренняя унция у $3930, вероятность еще одного прокола $3900 высока. Более внятная поддержка, без нарушения глобального аптренда, пролегает в районе $3800. Вот там и можно присмотреться к тактическим покупкам. Факторы падения защитного инструмента — аномальная техническая перекупленность и торговое «перемирие». Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG уже в новом контракте — волатильный фьючерс торгуется ниже $3,8, есть технический риск пролиться еще глубже. Интересная область поддержки для спекулятивного выхода из кеша в лонг находится ближе к $3,6. Момент пока не созрел, активным трейдерам стоит еще подождать. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в конце ноября — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5, экспирация уже завтра, следующий — FFX5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

