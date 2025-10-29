Запасы нефти в США упали сильнее ожиданий

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 6,86 млн баррелей (прогноз: -0,9 млн), до 416,169 млн. Ночная статистика Американского института нефти (API) предполагала их недельное уменьшение на 4 млн баррелей.
Запасы бензина снизились на 5,94 млн баррелей (прогноз: -1,9 млн), до 218,147 млн.
Запасы дистиллятов снизились на 3,36 млн баррелей (прогноз: -1,8 млн), до 112,507 млн.
Добыча нефти в США увеличилась на 15 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,644 млн б/с.
Данные оказались позитивными: падение запасав нефти значительно превысило прогноз и даже показатель API. К тому же запасы нефтепродуктов тоже ощутимо сократились сильнее ожиданий. Нефтяные цены на статистике ускорили рост и обновили дневной максимум.
