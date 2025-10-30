Прогнозы и комментарии. Заминка на рынке — надолго?

Главное

• Индекс МосБиржи после глубокого провала и высокого отскока ушел в локальный боковик. Область поддержки/сопротивления узкая — 2500–2520 п. Волатильность снизилась, обороты упали в два раза, реакция на инфляцию сдержанная — временное затишье.

• Бумаги в фокусе: лидер/аутсайдер рынка — Полюс/ЮГК, лучше/хуже индекса — Татнефть/ЛУКОЙЛ.

• Рубль закрылся по-разному — против доллара и евро окреп, а относительно юаня ослаб. Это временная рассинхронизация курсов, а среднесрочный вектор един для всех инвалют. Покупки доллара и юаня от круглых выглядят спекулятивно интересно.

• На внешнем контуре: ФРС снизила ключевую ставку — волатильность мировых рынков возросла ненадолго, и закрытие индексов опять на вершине. Утренние фьючерсы растут в ожидании тарифной сделки США и КНР. В АТР нейтральная динамика бенчмарков. Европейские торги начнутся вверх.

• На сырьевом рынке: нефть Brent отскочила от $64 до $65; в золоте протестировали $4000, а теперь опять к $3900; газ NG в коррекции, под $3,8, и это не предел.

В деталях

Индекс МосБиржи стабилизируется — после отвесного падения с пика октября на 12% и отскока с годового дна на 4% бенчмарк уходит в боковик. Поддержка на круглых 2500 п. протестирована, в моменте был заскок выше сопротивления 2520 п. и над 2531 п., но закрытие в верхней части диапазона 2500–2520 п. Волатильность снизилась — амплитуда колебаний в районе процента, обороты в два раза ниже средних — дневные около 43 млрд руб., а с вечеркой набрали лишь 55 млрд.

Временное затишье на рынке под занавес месяца связано с исчерпанием эмоциональных продаж на фоне санкций, мнимым спокойствием на внешнем контуре и попыткой финансовых властей успокоить биржевиков после неоднозначного заседания ЦБ. Вечерние метрики по инфляции тоже не смогли расшатать рынок — ценовые показатели снизились.

Курсы валют меняются незначительно и пока в разные стороны — доллар под 79,5 (-0,5%), евро над 92,2 (-0,7%), а биржевой юань подрос на полпроцента, до 11,22. До конца года ожидается выход курсов из консолидации вверх — доллар выше 85, евро к 100, юань на 12. Если будет так, то валютный фактор поддержит рынок акций, где большая часть бумаг относится к сырьевикам.

Возможно, состояние умиротворения на рынке сохранится до конца недели, а там уже начнется статистически ударный ноябрь. В моменте сформирован паритет быков и медведей, а импульс за границы боковика произойдет при появлении геополитических, монетарных и корпоративных новостей.

Технические уровни: при негативе бенчмарк быстро уйдет под поддержку 2500 п. в сторону недавних минимумов — 2430 п., а там и дно 2024 г. недалеко, у 2370 п.; при позитиве — резкий прорыв 2520 п., ускорение к потерянному трехлетнему аптренду в области 2580 п. с перспективой закрытия досанкционного гэпа чуть выше 2650 п. Вероятность позитивного исхода немного перевешивает.

Бумаги в фокусе

• Полюс (+3,3%). Лучший результат среди компонентов индекса. Курс из-под 2000 руб. в моменте подпрыгивал над 2070 руб., и акции вернулись в многолетний аптренд. Корреляция акций золотодобытчика с ценой драгметалла максимальная, иногда, конечно, бывают локальные расхождения, но в общем сила связи курсов очевидна. Вчера золото отскакивало над $4000, а сегодня вновь падает в сторону $3900, и вчерашний оптимизм в бумагах Полюса может быть быстро смят. Вероятность очередного отката на круглые 2000 руб. высокая., но долгосрочно это даже интересно — подхват от уровня с фундаментальной перспективой 2800 руб. инвестиционно может обеспечить до +40%.

• ЮГК (-1,4%). В аутсайдерах из индекса. Курс скатился к 0,48 руб. — локальная техническая поддержка. Здесь нет явной корреляции с ценой золота, а играет вопрос перехода прав на госпакет — отсюда и разрозненность с рынком, и очень низкие обороты (вчера наторговали менее 300 млн руб.). Фундаментальный апсайд высокий — 0,85 руб., или +75% от текущих, но пока есть корпоративная неопределенность раскрытие потенциала затягивается.

• Татнефть (+3,3%). В лидерах рынка — бумаги восстанавливаются после падения на годовое дно. Вчера состоялся скачок к 540 руб., и здесь проходит сопротивление по утерянному ранее динамическому аптренду. Пройти его будет сложно — для этого нужен общий рост рынка, восстановление инвалют и устойчивость сырьевых цен. Целевая цена — 570 руб., апсайд ограничен обозначенными факторами давления, взгляд пока «Негативный».

• ЛУКОЙЛ (-1,4%). Хуже рынка, но это и понятно. После тотального обвала за неделю на 20% на фоне санкций, переноса дивидендов и решения корпорации выйти из зарубежных активов состоялся резкий технический отскок. В моменте курс отрабатывал снизу-вверх уровень 5500 руб., а потом от сопротивления ушел в закономерный откат. На закрытии ниже 5400 руб. Скорее всего, эмоциональные минимумы под 5100 руб. уже были, амплитуда колебаний будет сужаться в границах 5500–5350 руб., а после прояснения оценки активов, влияния новых ограничений на бизнес и вопроса дивидендов курс может рвануть выше 5500 руб. Ориентир осеннего восстановления — 5800 руб.

