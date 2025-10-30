Ожидаемые события на 30 октября 2025

Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г. опубликуют:
«Мать и дитя» — операционные результаты за III квартал 2025 г.
Ламбумиз — День инвестора.
Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будут рассмотрены основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 г. и период 2027 и 2028 гг. Документ представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
16:00 МСК - Международные резервы, млрд. долл. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 742,4.
Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября – 1 ноября).
12:00 МСК - еврозона - ВВП, кв/кв, - III квартал. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.
16:15 МСК - еврозона - Ключевая ставка ЕЦБ - Сентябрь. Прогноз: 2,15%. Предыдущее значение: 2,15%.
16:45 МСК - еврозона - пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания.
Трамп по итогам встречи с Си снизил пошлины против КНР до 10% — Ведомости
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать» — РБК
Автокредитование в РФ за три квартала года упало на 45,5% — Коммерсантъ
Медь в зеленом: цены рекордно выросли из-за надежды на Трампа и аварий на рудниках — Forbes
РФ в 13 раз нарастит траты на инфраструктуру по всему миру — Известия
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций