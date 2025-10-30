ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Ожидаемые события на 30 октября 2025

Ключевые моменты
  • Отчеты ЭЛ5-Энерго, Фикс Прайса, РусГидро
  • Операционные результаты «Мать и дитя»
  • Заседание ЕЦБ
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г. опубликуют:

  • ЭЛ5-Энерго (МСФО)
  • Фикс Прайс (МСФО)
  • Займер (МСФО)
  • Аэрофлот (РСБУ)
  • ЭсЭфАй (РСБУ)
  • ИнтерРАО (РСБУ)
  • РусГидро (РСБУ).

«Мать и дитя» — операционные результаты за III квартал 2025 г.

Ламбумиз — День инвестора.

Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будут рассмотрены основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 г. и период 2027 и 2028 гг. Документ представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

16:00 МСК - Международные резервы, млрд. долл. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 742,4.

В мире

Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября – 1 ноября).

12:00 МСК - еврозона - ВВП, кв/кв, - III квартал. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.

16:15 МСК - еврозона - Ключевая ставка ЕЦБ - Сентябрь. Прогноз: 2,15%. Предыдущее значение: 2,15%.

16:45 МСК - еврозона - пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания.

О чем пишут СМИ

Трамп по итогам встречи с Си снизил пошлины против КНР до 10% — Ведомости

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать» — РБК

Автокредитование в РФ за три квартала года упало на 45,5% — Коммерсантъ

Медь в зеленом: цены рекордно выросли из-за надежды на Трампа и аварий на рудниках — Forbes

РФ в 13 раз нарастит траты на инфраструктуру по всему миру — Известия

