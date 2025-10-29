ПрофитОткрыть счет
Оксана Холоденко
5 доводов в пользу роста акций ИКС 5

Оценим перспективы акций ИКС 5 на ближайшие месяцы и обозначим 5 факторов в пользу роста.

  • График. Акции вновь тестируют горизонтальный уровень поддержки 2410 руб. Во вторник на дневном таймфрейме появилась разворотная свеча. Это повышает вероятность разворота или по крайней мере отскока бумаг. Дополнительным фактором в пользу реализации такого сценария выступает бычья дивергенция на дневном графике. При росте акций первой технической целью станут 2800 руб. (+12% относительно значения на 29 октября — 2500 руб.).
  • Отраслевой лидер. ИКС 5 является им по критерию выручки. Ритейлер владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Компания стала бенефициаром консолидации в рамках отрасли. Продуктовый ритейл формально выглядит защитным на фоне смены тенденций в экономике. Отметим цифровизацию бизнеса, включая рост продаж онлайн, и новые форматы торговых точек.
  • Отчетность. Опубликованные недавно данные по МСФО за III квартал относительно нейтральны. Выручка увеличилась на 18,5% год к году, до 1,16 трлн руб., торговые площади — на 9,2%, LFL-продажи — на 10,6%. Продажи цифрового направления бизнеса выросли на 43,6%. Чистая прибыль при этом снизилась на 19,9%, до 28,3 млрд руб. На рентабельность негативно повлияли развитие сегмента готовой еды, увеличение затрат на логистику, рост доли дискаунтера «Чижик» в выручке.
  • Низкий долг. Это позитивный момент, учитывая все еще высокие процентные ставки. Показатель Долг/EBITDA с учетом данных за последние 12 месяцев (LTM) немного подрос, до 1. Для сравнения: в пандемийном 2020 г. коэффициент составил 1,67. Более индикативное соотношение Чистый долг/EBITDА на конец сентября также равно 1 — ниже целевых 1,2–1,4, прописанных в дивидендной политике.
  • Дивидендная история. Бумаги входят в топ-5 Мосбиржи по дивдоходности. В первой половине июля прошла отсечка по выплатам за 2024 г. Дивидендная доходность составила 18,8%. Ждем промежуточных выплат за 2025 г. Негативным моментом выглядит рост капзатрат. Ранее менеджмент ИСК 5 повысил прогноз по этому показателю на 2025 г. до 5,5% от выручки.

ИКС 5: «Позитивный» взгляд. Целевая цена — 4100 руб./ +64%

