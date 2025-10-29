5 доводов в пользу роста акций ИКС 5

Оценим перспективы акций ИКС 5 на ближайшие месяцы и обозначим 5 факторов в пользу роста.
График. Акции вновь тестируют горизонтальный уровень поддержки 2410 руб. Во вторник на дневном таймфрейме появилась разворотная свеча. Это повышает вероятность разворота или по крайней мере отскока бумаг. Дополнительным фактором в пользу реализации такого сценария выступает бычья дивергенция на дневном графике. При росте акций первой технической целью станут 2800 руб. (+12% относительно значения на 29 октября — 2500 руб.).
Отраслевой лидер. ИКС 5 является им по критерию выручки. Ритейлер владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Компания стала бенефициаром консолидации в рамках отрасли. Продуктовый ритейл формально выглядит защитным на фоне смены тенденций в экономике. Отметим цифровизацию бизнеса, включая рост продаж онлайн, и новые форматы торговых точек.
Отчетность. Опубликованные недавно данные по МСФО за III квартал относительно нейтральны. Выручка увеличилась на 18,5% год к году, до 1,16 трлн руб., торговые площади — на 9,2%, LFL-продажи — на 10,6%. Продажи цифрового направления бизнеса выросли на 43,6%. Чистая прибыль при этом снизилась на 19,9%, до 28,3 млрд руб. На рентабельность негативно повлияли развитие сегмента готовой еды, увеличение затрат на логистику, рост доли дискаунтера «Чижик» в выручке.
Низкий долг. Это позитивный момент, учитывая все еще высокие процентные ставки. Показатель Долг/EBITDA с учетом данных за последние 12 месяцев (LTM) немного подрос, до 1. Для сравнения: в пандемийном 2020 г. коэффициент составил 1,67. Более индикативное соотношение Чистый долг/EBITDА на конец сентября также равно 1 — ниже целевых 1,2–1,4, прописанных в дивидендной политике.
Дивидендная история. Бумаги входят в топ-5 Мосбиржи по дивдоходности. В первой половине июля прошла отсечка по выплатам за 2024 г. Дивидендная доходность составила 18,8%. Ждем промежуточных выплат за 2025 г. Негативным моментом выглядит рост капзатрат. Ранее менеджмент ИСК 5 повысил прогноз по этому показателю на 2025 г. до 5,5% от выручки.