Доверяй ИИ, но проверяй: инвесторы советуются с нейросетями, но чаще прислушиваются к экспертам

В 2025 г. 33% частных инвесторов обращались к искусственному интеллекту (ИИ) при принятии решения о формировании портфеля, а год назад их доля составляла 19%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса Выберу.ру и ГК IT Smart Finance.

Каждый третий инвестор, отмечается в тексте, применяет ИИ для сбора и анализа информации по активам, каждый пятый делегирует выбор ценных бумаг в портфель. При этом 43% респондентов рассматривают ИИ исключительно как источник поддержки, оставляя за собой окончательное решение.

Почти в два раза выросло число инвесторов, которые опираются на опыт профильных экспертов — с 40% в 2024 г. до 75% в 2025 г. Однако тех, кто полагается на собственные аналитические выводы, стало меньше — 18% против 23% годом ранее. Теряют популярность и советы знакомых, участников сообществ и форумов — к ним прислушиваются около 14% инвесторов вместо 21% в 2024 г. Интерес к профессиональным финансовым советникам при этом увеличился в 2025 г. на 2 п.п., до 14%.

Растет по сравнению с 2024 г. спрос на альтернативные инструменты: прямые инвестиции (с 14% до 23%), цифровые финансовые активы (с 7% до 14%). Также аналитики фиксируют интерес к флиппингу (покупка недвижимости по заниженной цене, быстрый ремонт и перепродажа) и инвестициям в смежные проекты. О таких активах в своем портфеле рассказали 8% опрошенных — в два раза больше, чем годом ранее. Почти в два раза выросло и число человек, готовых инвестировать через краудлендинговые платформы — с 19% до 36%.

БКС Мир инвестиций