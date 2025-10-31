ПрофитОткрыть счет
Н
Николай Филиппов
Российский рынок

Ожидаемые события на 31 октября 2025

Ключевые моменты
  • Начало торгов акциями Glorax
  • Рекомендация по дивидендам Ренессанс Страхование, Европлана
  • Операционные результаты представит Каршеринг
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Заседание совета директоров по вопросу дивидендов проведут:

  • Ренессанс Страхование
  • Европлан

Европлан — финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

Каршеринг — опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.

Glorax — На Московской бирже начнутся торги акциями девелопера ПАО «Глоракс» под тикером GLRX (15:00 МСК).

В мире

Саммит АТЭС (31 октября – 1 ноября).

Веронский Евразийский экономический форум в Стамбуле.

13:00 МСК - еврозона - индекс потребительских цен, г/г - октябрь. Прогноз: 2,1%. Предыдущее значение: 2,2%.

20:00 МСК - США - Число активных буровых установок от Baker Hughes

О чем пишут СМИ

Глава ЦБ рассказала о влиянии дефицитного рынка труда на решения по ключевой ставке — Ведомости

Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO — РБК

Компании распродают валютные накопления — Коммерсантъ

Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре — ПРАЙМ

Почему ЛУКОЙЛ сделал выбор в пользу Gunvor — Известия

