Ожидаемые события на 31 октября 2025

Заседание совета директоров по вопросу дивидендов проведут:
Европлан — финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
Каршеринг — опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.
Glorax — На Московской бирже начнутся торги акциями девелопера ПАО «Глоракс» под тикером GLRX (15:00 МСК).
Саммит АТЭС (31 октября – 1 ноября).
Веронский Евразийский экономический форум в Стамбуле.
13:00 МСК - еврозона - индекс потребительских цен, г/г - октябрь. Прогноз: 2,1%. Предыдущее значение: 2,2%.
20:00 МСК - США - Число активных буровых установок от Baker Hughes
Глава ЦБ рассказала о влиянии дефицитного рынка труда на решения по ключевой ставке — Ведомости
Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO — РБК
Компании распродают валютные накопления — Коммерсантъ
Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре — ПРАЙМ
Почему ЛУКОЙЛ сделал выбор в пользу Gunvor — Известия
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валютеИнвестировать