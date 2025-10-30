ПрофитОткрыть счет
Людмила Рокотянская
Российский рынок

Рынок облигаций: аукционы не разочаровали

  1. Ожидаемые события
  2. Новости рынка
  3. Текущие доходности

Индекс гособлигаций RGBI сегодня позитивно реагирует на результаты аукционов Минфина и данные по недельной инфляции. Для полного комбо не хватает лишь геополитического позитива.

Вчера на аукционах по размещению ОФЗ спрос был значительно выше, чем в предыдущие недели. Средневзвешенная доходность оказалась практически на том же уровне, который наблюдался накануне на вторичном рынке. Данные Росстата по недельной инфляции также внушают оптимизм по поводу возможного преодоления проблем, связанных с ростом цен на топливо. Тем не менее регулятор все еще ожидает роста инфляционных рисков в конце 2025 – начале 2026 гг.

Сегодня утром наибольшие обороты торгов наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26249, 26246, 26250.

Ожидаемые события

  • Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будут рассмотрены Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 г. и период 2027 и 2028 гг. Документ представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
  • ГК Самолет до 18:50 МСК 30 октября проводит сбор заявок на конвертируемые бонды серии БО-П21. Объем — 3 млрд руб. Срок обращения — 3,1 года. Номинал — 50 000 руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 13% годовых. Данные облигации предполагают возможность их обмена на акции компании.
  • ХК Новотранс соберет заявки на два выпуска 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами. Ориентир по доходности выпуска 002P-01 — значение кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующем сроке + спред не более 250 б.п. (~17,74–18%). Ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру — не выше 2,25%.

Новости рынка

  • С 21 по 27 октября рост потребительских цен замедлился до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
  • Минфин РФ вчера разместил ОФЗ на 206 млрд руб. с учетом допразмещения. Средневзвешенная доходность ОФЗ серии 26249 составила 15,34%, а ОФЗ серии 26247 — 15,08%.
  • Акрон по итогам сбора заявок зафиксировал объем размещения долларовых облигаций с расчетами в рублях на уровне $150 млн. Ставка купона установлена на уровне 7,7%, что соответствует доходности к погашению в размере 7,98% годовых.
  • АБЗ-1 по итогам сбора заявок увеличил объем размещения выпуска серии 002P-04 с 2,5 до 3 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в 21,34% годовых. Техразмещение — 1 ноября.
  • Воксис установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 21%, что соответствует доходности к погашению в размере 23,14% годовых. Техразмещение — 1 ноября.
  • Томская область 11 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 34075. Срок — 3,1 года (1118 дней). Дюрация — 2,1 года. Объем — не более 8 млрд руб. Ориентир по доходности — не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,1 года + 500 б.п. (~19,4%). Длительность первого купона — 38 дней, далее — 30 дней. Амортизация — да, 40% в дату выплаты 25-го купона, 60% в дату выплаты 37-го купона.
  • ДельтаЛизинг 17 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Срок — 3 года. Дюрация — 1,7 лет. Объем — не менее 5 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по доходности — не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 450 б.п. (~19,37%). Амортизация — да, по 4% в даты окончания 12–36-го купонов. Техразмещение — 19 ноября. Эксперт РА повысило рейтинг ДельтаЛизинга с ruA+ до ruAA-, прогноз стабильный.
  • РусХимАльянс (эмитент — СФО РХА Инвест – Первый) в ноябре–декабре планирует разместить три выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом по 40 млрд руб. каждый. Поручитель — ПАО «Газпром». РусХимАльянс — компания специального назначения, оператор комплекса переработки этансодержащего газа и производства сжиженного природного газа (СПГ) в районе п. Усть-Луга.

Текущие доходности

  • Ключевая ставка — 16,5%
  • Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,40%, RUSFAR ON — 16,29%, RUSFAR CNY — 0,09%
  • Доходность 10-летних ОФЗ — 14,70%
  • Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 17,08%
  • Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 21,2%
  • Доходность индекса замещающих облигаций — 8,01%
  • Доходность индекса юаневых облигаций — 7,41%

