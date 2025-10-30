Рынок облигаций: аукционы не разочаровали

Индекс гособлигаций RGBI сегодня позитивно реагирует на результаты аукционов Минфина и данные по недельной инфляции. Для полного комбо не хватает лишь геополитического позитива.
Вчера на аукционах по размещению ОФЗ спрос был значительно выше, чем в предыдущие недели. Средневзвешенная доходность оказалась практически на том же уровне, который наблюдался накануне на вторичном рынке. Данные Росстата по недельной инфляции также внушают оптимизм по поводу возможного преодоления проблем, связанных с ростом цен на топливо. Тем не менее регулятор все еще ожидает роста инфляционных рисков в конце 2025 – начале 2026 гг.
Сегодня утром наибольшие обороты торгов наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26249, 26246, 26250.
БКС Мир инвестиций
