Прогнозы и комментарии. Технично отскочили

Главное

• Индекс МосБиржи резко развернулся на минимумах 2025 г. и быстро вернулся над 2500 п., +3,5% со дна — это пока лишь технический отскок после обвала и на фоне сильной перепроданности. Куда дальше?

• Бумаги в фокусе: самые волатильные — СПБ Биржа, ВК, Мечел, а в ЛУКОЙЛе приходят в себя после отвесного падения.

• Рубль ослаб на процент, внебиржевой доллар вернулся к 80, евро — 93, а биржевой юань в символическом плюсе, над 11,17. Тактика — от покупок на круглых уровнях, ориентиры курсов до конца года — на максимумы осени.

• На внешнем контуре: очередные рекорды в S&P 500 — 6911 п. Утренние фьючерсы США стабильны, в Азии продолжается японское ралли, европейские торги начнутся спокойно. Сегодня поздно вечером ФРС огласит ставку, и на мировых рынках станет волатильнее.

• На сырьевом рынке: нефть Brent пролилась на $64, в золоте был прокол $3900, а в газе NG экспирация — новый бенчмарк по $3,8.

В деталях

Индекс МосБиржи отскочил — на открытии были минимумы с декабря 2024 г., у 2431 п., а потом состоялся быстрый и высокий отскок со дна, под 2516 п. По экстремумам вторника около +3,5% — вроде бы, неплохо, но после обвала за неделю на 12% это лишь незначительная часть больших потерь. Обороты средние — чуть ниже 90 млрд руб. — отражают общую фундаментальную неопределенность, а отскок был нужен для снятия сильной технической перепроданности.

Технические ориентиры локального восстановления рынка после обвала отработаны — допускался отскок в область сопротивлений 2500–2520 п. Закрытие вечерки над 2500 п. предполагает еще один заход на верхнюю границу диапазона. Дальнейшее продвижение бенчмарка вверх ограничено факторами — жесткая геополитика, изменение прогноза по ключевой ставке ЦБ на 2026 г., все еще неопределенное влияние санкций на бумаги тяжеловесов-нефтяников.

Если геополитические и монетарные факторы вдруг улучшатся, а картина с зарубежными активами ЛУКОЙЛа прояснится, то можно уже будет целиться на досанкционный гэп, немногим выше 2650 п. по шкале Индекса МосБиржи. А пока рынок ограничится техническим отскоком в ожидании новых сигналов. Сегодня выйдет очередной блок недельной инфляции — на вечерке станет волатильно.

Рубль потерял процент относительно внебиржевых доллара и евро, а юань остался в нуле. Курс доллара от ЦБ вернулся к 80, евро — 93, а биржевая пара CNY/RUB в моменте заскакивала над 11,25, но закрытие нейтральное, у 11,17. Это ожидаемая динамика курсов инвалют — локальный отскок после сильного укрепления рубля на фоне пятничного решения ЦБ по ставке и изменения оценок ДКП на 2026 г.

Покупки доллара и юаня на коррекции и от круглых 80 и 11 сохраняют актуальность. Ориентиры до конца года — доллар выше 85, юань к 12. Промежуточные сопротивления — 82 и 11,5 соответственно. Завершение налогового периода сократит предложение валюты и снизит поддержку рубля.

Бумаги в фокусе

• СПБ Биржа (+7,2%). Экстремальная волатильность — после -6% в понедельник уже во вторник бумаги стали лидерами отскока на широком рынке. Было по 205 руб., а стало по 224 руб. — внутридневная амплитуда колебаний около 10%. В бумагах высокая спекулятивная составляющая на фоне повышенной чувствительности к фактору геополитики. Акции скорее подходят для активных трейдеров с быстрой реакцией и соблюдением жесткого риск-менеджмента. Локальное сопротивление по волатильности — у 230 руб.

• ВК (+5,3%). Типично волатильно, акции всегда впереди рынка — что на падении, что на росте. Скачок от 250 руб. на открытии до 264 руб. на закрытии. Отлично подходят активным трейдерам. По инерции сегодня могут быть еще выше, вплоть до 270 руб. Правда, ненадолго — без уверенного восхождения индекса широкого рынка, а бенчмарк недалеко от сопротивления, эти турбулентные бумаги тоже не пойдут. Но это краткосрочно, а долгосрочно — 380 руб., или +44% от текущих, что выше потенциала индекса — 3300 п. и 32%.

• Мечел (+4,3%). Волатильность инструмента всегда выше параметра рисковости рынка в несколько раз. Быстрый отскок из-под 62 руб., от минимумов декабря аж 2020 г., до 66 руб. Бумаги в глубоком даунтренде на всех фреймах на фоне высокой долговой нагрузки корпорации при слабой сырьевой конъюнктуре — фундаментальный взгляд «Негативный». Но спекулятивно на волатильности зарабатывать можно. Главное — не забывать про стопы. При улучшении сентимента на широком рынке эти акции могут быстро вернуться на круглые 70 руб.

• ЛУКОЙЛ (+4,2%). Отскок после тотального обвала. На минимуме было ниже 5080 руб., а потом скачок на круглые 5500 руб. Утренний ориентир вверх быстро и точно отработан. Технически они были очень сильно перепроданы — в моменте провал за неделю превышал 20%. Фундаментально есть неопределенность с оценкой зарубежных активов и отложенными дивидендами. Подъем может забуксовать на сопротивлении 5500 руб., а позже, при снижении навеса предложения из-за санкций, курс попробует вернуться над 5800 руб.

Ожидаемые события в среду

Ключевые моменты

• Отчет Яндекса, операционные результаты Русагро • Росстат опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за сентябрь, данные по недельной инфляции • Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной • Заседание ФРС

